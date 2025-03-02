男子在排水溝溺斃？家屬質疑脖子有勒痕 促檢警深入追查

新北市金山區鄭姓男子多日前被人發現，疑溺斃在金山的山區排水溝。家屬認為死者的脖子有勒痕，頭部有傷痕，案發時有可疑人士行蹤，死因恐不單純。檢方今天表示，已完成解剖等待報告，檢察官也會針對家屬提出的疑點調查，釐清死因。

61歲鄭男2月22日下午5時30分，被人發現倒臥在金山區兩湖里倒照湖山區的排水溝，已經死亡。警方當天獲報到場採證，檢察官23日相驗，24日解剖，調查案發經過及死因。

鄭男的哥哥說，弟弟陳屍的排水溝，水很淺，不到30公分，除非是弟弟心肌梗塞，否則不可能在排水溝中溺斃。他事後發現弟弟的脖子兩側有瘀傷痕跡，頭頂有4公分撕裂傷，加上案發前後3分鐘，有輛轎車「一直來回4趟」，認為弟弟可能專注釣魚時遇害，並非意外死亡。

新北市議員李翁月娥接獲死亡家屬陳情後，協助了解案情。金山警分局27日已向她及死亡家屬說有偵辦過程。家屬認為警方是朝「意外死亡」方向偵辦，無法接受，因此在臉書「爆料公社」社團求助，「警方一直判定是意外死亡，家屬認為有他殺嫌疑，請教如何行政救濟？」

據了解，檢警調查時，並未在死者脖子發現勒痕，頭部僅有輕微挫傷。案發時出現的轎車，是當地魚塭業者前往載魚貨，業者過程中雖有下車，但下車位置距離死者陳屍位置有一段距離，兩人並未有接觸。