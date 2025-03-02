快訊

批清大與翁曉玲合謀統戰 曹興誠：個人從未承諾捐款

中職／王建民簽名20年一換 資格賽燒腦完是否再戰2026正賽：再看吧…

全聯1款水果特價僅10元 網友瘋槍：比市場還便宜

聽新聞
0:00 / 0:00

男子在排水溝溺斃？家屬質疑脖子有勒痕 促檢警深入追查

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市金山區鄭姓男子多日前被人發現，疑溺斃在金山的山區排水溝。家屬認為死者的脖子有勒痕，頭部有傷痕，案發時有可疑人士行蹤，死因恐不單純。檢方今天表示，已完成解剖等待報告，檢察官也會針對家屬提出的疑點調查，釐清死因。

61歲鄭男2月22日下午5時30分，被人發現倒臥在金山區兩湖里倒照湖山區的排水溝，已經死亡。警方當天獲報到場採證，檢察官23日相驗，24日解剖，調查案發經過及死因。

鄭男的哥哥說，弟弟陳屍的排水溝，水很淺，不到30公分，除非是弟弟心肌梗塞，否則不可能在排水溝中溺斃。他事後發現弟弟的脖子兩側有瘀傷痕跡，頭頂有4公分撕裂傷，加上案發前後3分鐘，有輛轎車「一直來回4趟」，認為弟弟可能專注釣魚時遇害，並非意外死亡。

新北市議員李翁月娥接獲死亡家屬陳情後，協助了解案情。金山警分局27日已向她及死亡家屬說有偵辦過程。家屬認為警方是朝「意外死亡」方向偵辦，無法接受，因此在臉書「爆料公社」社團求助，「警方一直判定是意外死亡，家屬認為有他殺嫌疑，請教如何行政救濟？」

據了解，檢警調查時，並未在死者脖子發現勒痕，頭部僅有輕微挫傷。案發時出現的轎車，是當地魚塭業者前往載魚貨，業者過程中雖有下車，但下車位置距離死者陳屍位置有一段距離，兩人並未有接觸。

基隆地檢署發言人、主任檢察官陳照世表示，鄭男被人發現死亡後，承辦檢察官迅速完成相驗、解剖，調查死因。家屬對案情有任何疑點都可向檢方提出，檢察官也會針對現場狀況等事證，綜合研判是否有他殺可能性，並等待解剖報告出爐據以研判 。

新北市金山區鄭姓男子多被人發現，陳屍在山區的排水溝，家屬認為死因不單純。檢方今天表示，已完成解剖等待報告，釐清死因。圖／死者家屬提供
新北市金山區鄭姓男子多被人發現，陳屍在山區的排水溝，家屬認為死因不單純。檢方今天表示，已完成解剖等待報告，釐清死因。圖／死者家屬提供

檢察官 死亡

延伸閱讀

中壢驚悚車禍！轎車猛撞拖吊車翻覆　占3車道封路90分鐘

影／新竹嚴重車禍影像曝！34歲女騎士遭高速猛撞噴飛亡

影／竹市嚴重車禍！疑超車釀連環撞多人傷 女騎士遭猛撞亡

傳奇影星金哈克曼陳屍家中 家屬懷疑是一氧化碳中毒

相關新聞

男子在排水溝溺斃？家屬質疑脖子有勒痕 促檢警深入追查

新北市金山區鄭姓男子多日前被人發現，疑溺斃在金山的山區排水溝。家屬認為死者的脖子有勒痕，頭部有傷痕，案發時有可疑人士行蹤...

影／台中夜店員工酒駕 不服警攔查南屯釀連環車禍

台中市劉姓男子在夜店工作，昨天凌晨酒駕開車返家，行經南屯區時遇到警員攔查，劉不服取締，開車逃逸，最後在干城街自撞路邊車輛...

嘉義5月大女嬰保母家中暴斃 檢警將解剖查死因

嘉義縣太保市有名5個多月大黃姓女嬰在保母家中突然沒有呼吸心跳，經緊急送醫仍不治，檢警相驗，女嬰身體沒有外傷，擇於3月5日...

國中生不治遭霸凌餵毒？ 南檢：請法醫加速完成解剖報告

台南市一名13歲國一學生上月24日凌晨因痙攣、抽搐等症狀送醫後不治，家屬指控該生疑在校遭霸凌、強行餵毒致死，引起社會震撼...

盼優化醫療資源配置 桃園消防研究五級檢傷奪國際亞軍

桃園市消防局三民分隊隊員張詠翔日前赴泰國參加亞洲緊急醫療救護協會年會（The 7th EMS ASIA 2025），以論...

潭子新田登山步道狗咬人 婦人傷勢重被咬5個洞

228連假一名婦人和家人到台中知名潭子新田登山步道，被一隻米克斯咬傷，她傷勢重被咬5個洞到醫院急診治療；婦人的家屬PO網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。