國中生不治遭霸凌餵毒？ 南檢：請法醫加速完成解剖報告

台南市一名13歲國一學生上月24日凌晨因痙攣、抽搐等症狀送醫後不治，家屬指控該生疑在校遭霸凌、強行餵毒致死，引起社會震撼；台南地檢署為釐清死因，將在明天解剖相驗，檢方指出，會請法醫研究所加速完成解剖鑑定報告。

死者母親在上月27日貼文並附上醫院診斷證明，指兒子死因不明，抽血驗出體內有毒藥物中毒反應，且有學生指證兒子長期被同學霸凌，甚至帶到廁所強餵毒咖啡；死者父親前天也表示，兒子不可能碰毒品，希望司法查明死因，還兒子公道。

據了解，檢警相驗時就死者外觀看不出有外力介入，因死因不明確，依據醫院診斷證明書記錄死者24日凌晨3時55分送到急診，於上午8時27分死亡，醫師診斷為痙攣、未明示原因導致心跳休止、疑似腦膜炎或毒藥物中毒。

台南地檢署指出，為釐清死因，明天安排法醫師剖驗、採集檢體化驗毒藥物反應等，待結果解剖相驗出爐案情才會明朗，檢察官將針對可疑部分進行後續偵辦；另外，本案若涉及有少年犯罪的部分，則是由警方向少年法庭報告，由少年法庭介入處理。

由於解剖鑑定報告一般要逾一個月的時間才能出爐，檢方表示，將請法醫研究所加速，盡快完成報告。

死者奶奶前天受訪時說至痛哭泣不成聲，一個孫子自己從小帶到大，無緣無故就這樣走了，怎麼會不傷心？難道不會追究，到底是什麼原因？「想替孫子要一個公道，不要讓孫子走了，還放不下、有怨氣，希望讓孫子能夠好好走，當一個小天使」。

此案引起社會矚目，也有不少民代要求盡速查明真相。市長黃偉哲說，全案已由檢警偵辦，仍要求教育局徹底調查，釐清真相。