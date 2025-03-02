盼優化醫療資源配置 桃園消防研究五級檢傷奪國際亞軍

桃園市消防局三民分隊隊員張詠翔日前赴泰國參加亞洲緊急醫療救護協會年會（The 7th EMS ASIA 2025），以論文「驗證台灣到院前五級檢傷系統在緊急醫療服務的有效性：預測病人結果」榮獲口頭報告競賽亞軍殊榮。張詠翔說，桃園市每年有超過10萬件救護案件，5級檢傷系統實用性遠超過目前廣泛使用的2級檢傷系統，盼能優化醫療資源配置，讓更多民眾受益。

張詠翔年僅28歲，與桃園市消防局醫療指導醫師黃建雄、台北長庚院長黃集仁及台大碩士班指導教授杜裕康合作，深入探討桃園市推行的台灣到院前5級檢傷系統的有效性。研究分析患者送至急診後的臨床結局，包括出院、住院、死亡率及急診停留時間，結果顯示5級檢傷系統在預測患者結局方面的準確性，遠勝於目前廣泛使用的2級檢傷系統。

張詠翔表示，透過研究證實，5級檢傷系統能有效區分患者病情的嚴重程度，優化緊急醫療資源的配置，提升緊急醫療服務的整體效能。桃園市每年約有10萬8千件救護案件，5級檢傷系統的實施不僅有助於重症患者被迅速送至適當的醫療院所，也能減少輕症患者對緊急醫療資源的耗用。

張詠翔說，在論文研究過程中，黃建雄提供專業建議與臨床經驗，包括主題構思、院後病人動向資料收集及倫理審查等，並協助完成論文的英文修訂工作。黃建雄也指出，5級檢傷系統的實證結果，對於未來全國性的政策推動有極高的參考價值，期望能擴展至全台各地，造福更多患者。

此次年會共有來自亞洲各國的44名急診醫師參與競爭，張詠翔坦言，研究的價值不僅在於學術上的探討，更重要的是能延伸至實務，解決現實層面的問題。未來期望能結合自己在碩士班所學的流行病學與生物統計專長，深入分析緊急醫療服務領域的臨床問題，透過科學證據支持政策制定，提升緊急救護的品質與效率。