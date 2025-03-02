潭子新田登山步道狗咬人 婦人傷勢重被咬5個洞
228連假一名婦人和家人到台中知名潭子新田登山步道，被一隻米克斯咬傷，她傷勢重被咬5個洞到醫院急診治療；婦人的家屬PO網怒罵狗主人為何要放養，直指「不會叫的狗真的會咬人」；台中市動保處今天表示，未接到通報此事件，將派員到場了解，如果查無飼主、狗確有攻擊性將強制帶回。
民眾在潭子地方臉書PO文和二隻的狗的照片說，他前天早上帶母親到潭子新田山上走走，經過土地公廟旁，地面躺著二隻大狗，他母親走過，狗突然起身咬他母親腿，咬出3個小洞、2個大洞，母親血流不止，只能帶去台中慈濟醫院急診治療。
民眾說，他問附近山友這二隻狗有無人飼養，山友說是附近居民放養，民眾表示，目前仍找不到狗主人，他上網提醒大家到新田步道登山，看到狗要小心。
網友留言表示，該步道入口處附近有很多狗出沒，他去年到土地公廟拜拜被10多隻狗追，差點嚇死，如果是老人家或小孩被狗群追，後果不堪設想；另一名網友說，該區的狗也會追機車，他曾騎車被追過，很可怕，到現在都不敢再去；多位網友說，現在上山必帶打狗棒，頭戴防屎帽，袖套防蚊咬。
台中市大雅警分局今天表示，未接獲報案；台中市動保處說明，目前未接獲通報此案，將派人到步道了解情形，如果找到狗將追查飼主，要求綁好約束，如果無飼主、確有攻擊性將強制帶回。
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