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南投公墓野火燒毀果園 公所有責果農獲國賠74萬
南投有果農不滿自家網室木瓜園在清明前夕遭公墓野火波及燒毀，打官司向管理單位草屯鎮公所聲請國家賠償448萬餘元。南投地院認為，該公所未善盡管理之責，判賠74萬餘元，全案可上訴；公所尊重判決，不上訴，將與農民調解賠償。
判決書指出，前年2月下旬，草屯公墓疑因餘燼未完全熄滅，火星吹散點燃公墓雜草，火勢延燒毗鄰的網室木瓜園，造成該網室及室內500棵木瓜樹燒毀，果農認為管理機關未妥善管理釀災，打官司向草屯公所聲請國賠，求償448萬餘元。
果農主張，公墓屬公共設施，公所卻未設置給水設施，且當時已近清明，也沒派員加強巡邏管理，該公墓設置及管理有所欠缺，才導致果園因祭祀焚燒紙錢受災。
公所則強調，同年元月就僱工在該公墓現場除草，與周邊毗鄰設施用地開闢防火巷，並於火災發生前已張貼布條提醒民眾慎防引發火災，並無管理維護欠缺情事。
但南投地院法官認為，起火後易隨風勢迅速往四周擴大，而該防火巷路面最寬約3.8公尺、最窄3.4公尺，不足以有效遏止火勢延燒；且最近的給水設施距事發處約427公尺，無法期待掃墓民眾就近取水及時撲滅餘燼，防止火災事故發生。
投院認定，公所未盡管理之責與網室受損有因果關係，農民請求國賠於法有據，唯其網室修復費用，經折舊計算以74萬餘元為合理費用，依此判賠。公所則表示，農民果園確與公墓火警受損，將不上訴，並與農民進行調解依判決金額賠償。
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