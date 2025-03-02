台中妙齡女報案錢包少300機車不見 竟是刮刮樂釀烏龍

台中市徐姓女子上月底向警方報案，擺在屋內的錢包少了300元，停在門口的機車也不翼而飛，不過警方調閱監視器後發現，協助徐女回憶前一天停車狀況，徐女才想起，機車停在住家附近彩券行，花了300元買刮刮樂，因沒中覺得沮喪，步行返家，隔天卻忘了此事，鬧了烏龍。

第三警分局勤工所在上月24日接獲徐姓女子（24歲）報案，她稱稱其停放在家門口前的機車離奇失蹤，且放在屋內椅子上的皮夾內現金也無故短少300元，擔心家門遭到宵小入侵。

徐女向警方描述，前一晚下班返家後，便將機車停放於家門口，進屋後順手將皮夾放置在門口的椅子上，接著便上樓休息，隔日準備出門時卻發現機車消失不見，檢查皮夾時又發現少了300元，覺得不對勁才報警。

勤工所巡佐陳俊清、警員林治融陪同徐女返家確認，發現徐家門無破壞痕跡，屋內物品也未有遭竊跡象，另外，調閱相關監視器畫面後，也未發現機車有他人使用的狀況，研判徐女可能是遺忘停車位置，提醒徐女回想前一天行程。

徐女想起，前一天下班後，騎機車前往住家附近約250公尺的彩券行，警方發現徐女機車仍停在彩券行門口，徐女看到機車在彩券行門口時，趕緊翻找自己外套口袋，發現機車鑰匙就在口袋裡。

徐女不好意思的向警方解釋，當天有騎機車前往彩券行購買300元刮刮樂，因為沒中獎，十分失望，一路步行回家，隔天卻忘記此事，造成烏龍。