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影／表兄弟酒後口角他拿摺疊鋸恫嚇 員警拿電擊槍警戒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中新社區一對表兄弟前晚酒後口角，員警到場時，表兄情緒激動拿出工作用摺疊鋸，員警見狀使用電擊槍警戒，帶回派出所保護管束，依社會秩序維護法裁罰。

東勢警分局永源所前晚10時許接獲報案，新社區中興嶺某攤販前有民眾酒醉鬧事，42歲游姓男子因與其表弟陳男40歲在飲酒後發生口角，警方獲報後立即到場，游男在警方查證身分時，因泥醉且情緒激動並手持工作用摺疊鋸，警方見狀使用電擊槍警戒。

為避免游民自傷及傷害無辜，警方喝令對方放下摺疊鋸，依據警察職權行使法規定，對游男使用強制力將他帶回永源所實施保護管束，針對游男無故攜帶具有殺傷力器械部份，將依社會秩序維護法移送裁罰。

警方呼籲，民眾飲酒應節制，避免脫序暴力行為，若遇糾紛可撥打110通報警方到場協助，以維護自身安全。

台中一對表兄弟上月28日晚上酒後口角，員警到場處理，帶回鬧事者。記者游振昇／翻攝
台中一對表兄弟上月28日晚上酒後口角，員警到場處理，帶回鬧事者。記者游振昇／翻攝
台中一對表兄弟上月28日晚上酒後口角，員警到場處理，帶回鬧事者。記者游振昇／翻攝
台中一對表兄弟上月28日晚上酒後口角，員警到場處理，帶回鬧事者。記者游振昇／翻攝

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