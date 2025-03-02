影／台中男倒西區巷內頭有傷 背50萬現金警查出真相

台中市第一警分局公益所近日獲報，有名男子倒臥西區一處巷內，需要協助，警方到場發現，男子頭部有創傷、身上有酒味，背包內甚至有50多萬元現金，判斷男子是喝醉後倒臥該處，男子雖不斷掙扎，但仍順利聯絡到家屬，得知男子是二手車商，才會攜帶大量現金，已順利送醫。

第一警分局公益所在上月底獲報，西區忠明南路、精誠九街一帶，有一名黑衣男子倒臥巷內，警方到場發現，男子年約27歲，全身癱軟、意識模糊，無法對話，且頭部有外傷，身上有酒味，判斷是喝醉倒地，另外也在男子包包內，發現50多萬元現金。

警方聯絡救護車到場，救護人員欲將其送醫，但男子劇烈掙扎，拒絕透露住址，不斷抗拒救援，幸好警方查出男子身分後，聯絡上家屬，順利將其送醫，也得知男子是二手車商，才會攜帶鉅款。

第一警分局長尤啓南提醒，醉酒失去意識不僅危及自身安全，更可能成為不法之徒的目標。警方呼籲民眾量力而行，留意身邊親友狀況，若發現疑似危險情境，應及時報警，以免憾事發生。