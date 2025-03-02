快訊

柯文哲解除禁見首度會客 陳佩琪、柯美蘭現身北所

2025 MWC即將開展 聚焦AI與衛星NTN技術引領何種潮流？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中男倒西區巷內頭有傷 背50萬現金警查出真相

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局公益所近日獲報，有名男子倒臥西區一處巷內，需要協助，警方到場發現，男子頭部有創傷、身上有酒味，背包內甚至有50多萬元現金，判斷男子是喝醉後倒臥該處，男子雖不斷掙扎，但仍順利聯絡到家屬，得知男子是二手車商，才會攜帶大量現金，已順利送醫。

第一警分局公益所在上月底獲報，西區忠明南路、精誠九街一帶，有一名黑衣男子倒臥巷內，警方到場發現，男子年約27歲，全身癱軟、意識模糊，無法對話，且頭部有外傷，身上有酒味，判斷是喝醉倒地，另外也在男子包包內，發現50多萬元現金。

警方聯絡救護車到場，救護人員欲將其送醫，但男子劇烈掙扎，拒絕透露住址，不斷抗拒救援，幸好警方查出男子身分後，聯絡上家屬，順利將其送醫，也得知男子是二手車商，才會攜帶鉅款。

第一警分局長尤啓南提醒，醉酒失去意識不僅危及自身安全，更可能成為不法之徒的目標。警方呼籲民眾量力而行，留意身邊親友狀況，若發現疑似危險情境，應及時報警，以免憾事發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市一名二手車商近日醉倒西區巷內，背包攜帶50萬元現金，警方到場協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名二手車商近日醉倒西區巷內，背包攜帶50萬元現金，警方到場協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名二手車商近日醉倒西區巷內，背包攜帶50萬元現金，警方到場協助。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名二手車商近日醉倒西區巷內，背包攜帶50萬元現金，警方到場協助。記者陳宏睿／翻攝

公益 創傷 意識

延伸閱讀

NBA／「背靠背」能量滿滿！40歲詹姆斯再創「鬼神級紀錄」

NBA／巴特勒讓防守柯瑞變困難 帕森斯：勇士絕對是西區黑馬

台中交通局被丟爆破彈？特斯拉駕駛嚇到 警釐清中

NBA／太陽恐無緣附加賽 美媒爆料「將帥不和」教頭回應了

相關新聞

夫婦遊新竹縣鴛鴦谷瀑布 女子跌落邊坡搶救不治

新竹縣消防局指出，張姓男子與王姓妻子今天到尖石鄉登山，走至鴛鴦谷瀑布入口往蓮包山方向100公尺處，王女跌落邊坡，消防員前...

王大陸逃兵曝北市10年僅8件詐逃 手法全是「假愛滋」

藝人王大陸涉嫌偽造病歷逃避兵役，引發社會關注。北市議員曾獻瑩指出，據統計過去10年，北市利用假資料申請體位改判的案件僅有...

影／驚險畫面曝 豐原二車撞一車側翻一死一傷

台中市豐原區今天凌晨發生驚險車禍，二輛轎車在路口碰撞後，其中一車側撞，車身嚴重受損，消防隊員從車中救出受困駕駛送醫急救仍...

影／台中男倒西區巷內頭有傷 背50萬現金警查出真相

台中市第一警分局公益所近日獲報，有名男子倒臥西區一處巷內，需要協助，警方到場發現，男子頭部有創傷、身上有酒味，背包內甚至...

影／表兄弟酒後口角他拿摺疊鋸恫嚇 員警拿電擊槍警戒

台中新社區一對表兄弟前晚酒後口角，員警到場時，表兄情緒激動拿出工作用摺疊鋸，員警見狀使用電擊槍警戒，帶回派出所保護管束，...

基隆安樂區公寓6樓深夜冒濃煙 屋主、兒子驚逃無大礙

基隆市安樂區樂利三街229巷一棟公寓6樓，昨晚近11時發生火警冒出濃煙，消防人員趕至滅火灌救，盧姓屋主與兒子已緊急逃至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。