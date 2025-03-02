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影／驚險畫面曝 豐原二車撞一車側翻一死一傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區今天凌晨發生驚險車禍，二輛轎車在路口碰撞後，其中一車側撞，車身嚴重受損，消防隊員從車中救出受困駕駛送醫急救仍不治，另一車駕駛受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

豐原警分局今天凌晨0時21分獲報，在豐原區圓環北路與豐洲路有交通事故，35歲林姓男子駕駛轎車由豐洲路往榮春街方向，行向號誌為閃光紅燈行駛，與40歲蔡男駕駛轎車，沿圓環北路往中山路方向在路口碰撞，蔡男行向號誌為閃光黃燈。

警方到場處理，二名駕駛經檢測均無酒精反應，林男送醫急救後宣告不治，相關肇因將交由交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後認為安全時，方得續行；閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。用路人行經路口應遵守交通規定，注意車前狀況並減速慢行，以避免發生交通事故。

台中市消防局今天凌晨0時17分獲報，豐原區圓環北路一段和豐洲路交叉口車禍，中心派遣豐原、豐南分隊，出動救護車2輛、消防車2輛、消防人員9名，由豐原小隊長施博寰帶隊前往搶救。

現場傷者2名，1名男性約20多歲OHCA，送往豐原醫院；另1名男性傷者、約40多歲、肢體擦傷，送往豐原醫院救治。

台中市豐原區今天凌晨發生二車碰撞車禍，一死一傷。記者游振昇／翻攝
台中市豐原區今天凌晨發生二車碰撞車禍，一死一傷。記者游振昇／翻攝
台中市豐原區今天凌晨發生二車碰撞車禍，一死一傷。記者游振昇／翻攝
台中市豐原區今天凌晨發生二車碰撞車禍，一死一傷。記者游振昇／翻攝
台中市豐原區今天凌晨發生二車碰撞車禍，一死一傷。記者游振昇／翻攝
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交通事故 豐原

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