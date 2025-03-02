夫婦遊新竹縣鴛鴦谷瀑布 女子跌落邊坡搶救不治

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣消防局指出，張姓男子與王姓妻子1日到尖石鄉登山，走至鴛鴦谷瀑布入口往蓮包山方向100公尺處，王女跌落邊坡，消防員前往搜索雖找到人，但呈OHCA狀態且送醫不治。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局指出，張姓男子與王姓妻子1日到尖石鄉登山，走至鴛鴦谷瀑布入口往蓮包山方向100公尺處，王女跌落邊坡，消防員前往搜索雖找到人，但呈OHCA狀態且送醫不治。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局指出，張姓男子與王姓妻子今天到尖石鄉登山，走至鴛鴦谷瀑布入口往蓮包山方向100公尺處，王女跌落邊坡，消防員前往搜索雖找到人，但呈OHCA狀態且送醫不治。

新竹縣消防局接受中央社記者訪問表示，今天下午4時許獲報在尖石鄉鴛鴦谷瀑布入口往蓮包山方向100公尺處的山域事故案件，報案人張姓男子稱王姓妻子不慎滑落邊坡，落差高度約80公尺，目視看不到人。

消防局說，獲報後立即派遣人員搶救，現場地勢陡峭且植被茂密增加救援難度，消防人員以繩索器材架設後下降搜索，晚間6時許於報案處發現傷者，傷者趴臥地面、呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，消防人員將傷者搬運下山送醫，但搶救不治。

新竹縣消防局強調，從事登山活動事先要了解登山路線，並評估個人體能，也須攜帶基本求生裝備，如哨子、照明工具、GPS設備，若發生意外要保持冷靜，勿隨意移動，以利救援人員迅速鎖定位置。

妻子 新竹 消防人員

延伸閱讀

228連假第2天驚傳變電箱悶燒 竹北2674戶停電搶修中

台南仁德巷弄內磚造平房明火竄出 大批消防人車趕往灌救

楊文科走訪驚喜發現 新竹縣唯一設在三合院的幼兒園

影／南投「微熱山丘」附近火燒車 大火吞噬百萬休旅車成廢鐵

相關新聞

夫婦遊新竹縣鴛鴦谷瀑布 女子跌落邊坡搶救不治

新竹縣消防局指出，張姓男子與王姓妻子今天到尖石鄉登山，走至鴛鴦谷瀑布入口往蓮包山方向100公尺處，王女跌落邊坡，消防員前...

基隆安樂區公寓6樓深夜冒濃煙 屋主、兒子驚逃無大礙

基隆市安樂區樂利三街229巷一棟公寓6樓，昨晚近11時發生火警冒出濃煙，消防人員趕至滅火灌救，盧姓屋主與兒子已緊急逃至1...

桃園BMW撞路邊拖吊車「四輪朝天」 占用三線車道一度封路

34歲的賴姓轎車駕駛今晚8時許，行經桃園市中壢區中華路二段時，不慎撞上路邊正準備執行拖吊作業拖吊車，導致賴男車輛翻覆，所...

南華大橋下右轉撞上直行砂石車 水泥預拌車翻車1人傷

屏東縣里港警分局今下午3點21分接獲報案，鹽埔鄉南華大橋下防汛用路車禍，水泥預拌車駕駛陳男從南華大橋便道後要右轉隘寮旁防...

閃避臨停貨車…104歲人瑞坐輪椅被撞飛 家人忍痛拔管離世

嘉義縣梅山國小前中山路昨天下午2點多發生車禍，一名看護推著坐輪椅的104歲林黃姓老婦出門，為了繞開停在路邊的小貨車，向左...

影／北市砂石車煞車廢土滲漏 8分鐘後4機車摔倒...狼狽畫面曝

台北市中山區民生東路一段與林森北路口，今天下午發生4機車連環自摔意外，警方獲報，發現地上有廢土滲漏，懷疑可能有砂石車經過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。