南華大橋下右轉撞上直行砂石車 水泥預拌車翻車1人傷

屏東縣里港警分局今下午3點21分接獲報案，鹽埔鄉南華大橋下防汛用路車禍，水泥預拌車駕駛陳男從南華大橋便道後要右轉隘寮旁防汛用路，竟撞上直行砂石車林男，水泥預拌車翻覆，1人受傷，現場直到晚間9點21分才排除。

里港警分局調查，52歲陳男駕駛水泥預拌車下南華大橋便道後要右轉隘寮溪旁防汛用路，與48歲林男所駕駛直行在防汛道路的砂石車發生事故，水泥預拌車當場翻覆。

警方調查，雙方駕駛自行脫困，陳男左腳擦傷、林男未受傷；雙方均無飲酒，警方將調查肇事原因。車禍現場障礙直到今晚間9點21分才排除，拖吊車將翻覆的水泥預拌車拖起移走。