南華大橋下右轉撞上直行砂石車 水泥預拌車翻車1人傷
屏東縣里港警分局今下午3點21分接獲報案，鹽埔鄉南華大橋下防汛用路車禍，水泥預拌車駕駛陳男從南華大橋便道後要右轉隘寮旁防汛用路，竟撞上直行砂石車林男，水泥預拌車翻覆，1人受傷，現場直到晚間9點21分才排除。
里港警分局調查，52歲陳男駕駛水泥預拌車下南華大橋便道後要右轉隘寮溪旁防汛用路，與48歲林男所駕駛直行在防汛道路的砂石車發生事故，水泥預拌車當場翻覆。
警方調查，雙方駕駛自行脫困，陳男左腳擦傷、林男未受傷；雙方均無飲酒，警方將調查肇事原因。車禍現場障礙直到今晚間9點21分才排除，拖吊車將翻覆的水泥預拌車拖起移走。
警方呼籲，車輛行經路口，須注意左右方來車，遵行路口慢看停，並呼籲民眾只要駕車行經路口，就要減速慢行，以避免交通事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言