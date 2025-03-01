閃避臨停貨車…104歲人瑞坐輪椅被撞飛 家人忍痛拔管離世

嘉義縣梅山國小前中山路昨天下午2點多發生車禍，一名看護推著坐輪椅的104歲林黃姓老婦出門，為了繞開停在路邊的小貨車，向左偏移走在車道上，不料遭後方一輛汽車直接撞上，2人連輪椅帶人被撞倒在地，林黃姓老婦傷重送醫急救無效，今天拔管離世。

半天村長朱文重說，林黃老婦人本來住在半天村，雖是高齡人瑞，但腦筋還很清楚、沒有失智，去年底在家中沙發起身跌倒，才開始行動不便，家人要將她送去安養院，但她強烈反抗，甚至絕食，最後家人把她接回家，搬至梅東村就近請看護照料，今聽聞噩耗傷心錯愕。

據了解，車禍發生當下，看護推著林黃老婦人走在路上，行經一處雜貨店附近，恰巧有一輛小貨車停在路邊，當時小貨車駕駛開門，看護為了閃避而走向車道，不料遭後方一輛汽車追撞，林黃老婦人連同輪椅被撞飛摔在地上，看護也被撞倒受傷，兩人均至大林慈濟醫院。