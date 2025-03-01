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影／北市砂石車煞車廢土滲漏 8分鐘後4機車摔倒...狼狽畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區民生東路一段與林森北路口，今天下午發生4機車連環自摔意外，警方獲報，發現地上有廢土滲漏，懷疑可能有砂石車經過廢土溢出導致，調閱監視器畫面，果真「原因不單純」，循線通知砂石車駕駛陳姓男子到案說明，並對違規行為開罰。

警方指出，砂石車駕駛陳男（56歲）今天下午4點2分行駛民生東路一段，路口紅燈煞車時，車斗內的廢土不堪慣性大量滲漏、溢出，接著在今天下午4點10分，一夥機車騎士行經同一路段，4車相繼自摔，造成5人受傷。

監視器畫面曝光，只見第一輛機車騎士先騎車經過，不穩摔倒，後面的第二輛騎士隨後向左摔車，而第三輛騎士試圖減速，仍向右摔倒，最後一輛雙載機車見狀想停下，孰料重心不穩向右傾倒。

警方指出，已通知肇事駕駛到案，將依道交條例第30條第1項第2款「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」，處3000元至1萬8000元罰鍰；肇事致人受傷加重處罰，吊扣駕照一年。

警方呼籲，行車裝載物品時，應確認有無脫落、滲漏，以維護自身及其他用路人行車安全。

一輛砂石車今天行經中山區，因車斗廢土不堪紅燈煞車外漏，8分鐘後造成4輛機車自摔、5人受傷。記者翁至成／翻攝
一輛砂石車今天行經中山區，因車斗廢土不堪紅燈煞車外漏，8分鐘後造成4輛機車自摔、5人受傷。記者翁至成／翻攝
一輛砂石車今天行經中山區，因車斗廢土不堪紅燈煞車外漏，8分鐘後造成4輛機車自摔、5人受傷。記者翁至成／翻攝
一輛砂石車今天行經中山區，因車斗廢土不堪紅燈煞車外漏，8分鐘後造成4輛機車自摔、5人受傷。記者翁至成／翻攝

監視器 砂石 自摔

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