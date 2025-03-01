台中16歲少女無照騎車 警局門前遭撞飛一度受困車底

台中16歲張姓少女今上午10點多無照騎機車，行經南屯區時遭蕭姓男子開車飛摔重摔，有民眾目擊張一度受困車底，事故剛好就在台中第四警分局正前方，警消立即將張救出送醫，所幸意識清楚，警方初判蕭轉彎未禮讓直行車，詳細肇事責任釐清中。

台中第四分局今上午10點32分獲報，永春東路、向心南路口前有車禍，經查蕭男開車經永春東路要左轉向心南路，疑似未禮讓沿永春東路直行的張姓少女，2車碰撞後釀張遭撞飛倒地，全身多處擦挫傷。

消防到場將張救出，所幸她意識清楚緊急送醫，但因頸部也受傷無法出力，導致不能施以呼氣酒測，警方改報請檢方開立抽血檢驗許可；另蕭男呼氣酒測值為0。