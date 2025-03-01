快訊

鬧劇怎來的？傳他堅持礦產協議白宮簽字 澤倫斯基未穿西裝也成錯誤

網友稱取得對話！方大同「肺嚴重纖維化」辭世 經紀人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

遭竊5千元動漫商品 高雄店家PO文想請「他」吃飯引警上門

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

在高雄車站地下街經營商店的鄭姓業者2月22日發現約4940元的動漫商品失竊，監視器錄下男子行竊過程，鄭男今將影片PO網，向小偷禮貌問候，強調「已蒐證完畢，想請你吃頓飯」，幽默貼文引發警方關切；警方指已受理報案，將循線緝賊。

在高雄車站地下樓層經營商店的49歲鄭姓男子，在網路社群Threads貼文指，「小偷先生你好，已蒐證完畢，想請你吃頓飯」，貼文下方附上一名戴口罩的男子在2月22日傍晚5時37分許於商店行竊畫面，只見男子似乎手法熟練，將所竊商品握在手中後，隨即放入褲子口袋裡，佯裝若無其事看了看陳列架。

男子竊行被監視器全都錄下，影片引起網友討論，有網友認為「他戴口罩有辦法抓到嗎？他還真敢偷」、「為了一點小東西毀了自己，值得嗎」、「為何小偷們都這麼天真，明知有監視器，還以為偷東西都沒人會發現？」；有網友懷疑「慣犯？手法蠻熟練的」。

鄭男將影片PO網後，轄區三民一警分局警方看到後，今天下午2時40分許連絡鄭男請他報案；警方指出，受理報案後，已立即調閱監視器影像，將盡速追查竊賊到案。

一名戴口罩的男子2月22日傍晚在高雄車站地下樓層的商店行竊動漫商品，竊行被店家監視器全都錄。圖／取自Threads
一名戴口罩的男子2月22日傍晚在高雄車站地下樓層的商店行竊動漫商品，竊行被店家監視器全都錄。圖／取自Threads
一名戴口罩的男子2月22日傍晚在高雄車站地下樓層的商店行竊動漫商品，竊行被店家監視器全都錄。圖／取自Threads
一名戴口罩的男子2月22日傍晚在高雄車站地下樓層的商店行竊動漫商品，竊行被店家監視器全都錄。圖／取自Threads
一名戴口罩的男子2月22日傍晚在高雄車站地下樓層的商店行竊動漫商品，竊行被店家監視器全都錄。圖／取自Threads
一名戴口罩的男子2月22日傍晚在高雄車站地下樓層的商店行竊動漫商品，竊行被店家監視器全都錄。圖／取自Threads

小偷 監視器

延伸閱讀

賴瑞隆首場高雄簽書會 陳其邁、張俊雄到場力挺

可疑貨輪再出沒高雄海域 海巡二度登檢確認無疑慮

高雄土地伯公生日嘉年華 體驗客家文化魅力

高雄殺人分屍案新發現！1把鐵鎚...驗出凶嫌嫂DNA

相關新聞

北市五星級飯店泡三溫暖 男被客人發現「一動也不動」送醫亡

北市中山區曾獲世界奢華酒店的五星級大飯店，今天發生死亡案。謝姓老翁在大飯店內三溫暖泡澡，被人發現已經沒有生命跡象，緊急送...

「徵信社教父」開賓士自撞逃離現場 40分鐘後才返回竟是因為太糗了

趙姓男子是徵信社老闆，在業界有「徵信社教父」之稱，今天中午開賓士車行經民權東路二段，迴轉時疑沒抓好距離，撞上行人庇護島，...

影／新竹嚴重車禍影像曝！34歲女騎士遭高速猛撞噴飛亡

新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因偏離車道，先是擦撞轎車...

一蘭拉麵外排隊抽菸…制止爆衝突變「5人大亂鬥」 全進了北市派出所

今天凌晨5時許，台北市信義區知名的一蘭拉麵外，因有人排隊時抽菸，遭店內保全制止，雙方爭論；另名新加坡籍男子見義勇為幫助保...

影／轟！新莊飲料店招牌崩落 砸壞6輛車、1老人頭部受傷送醫

新北市新莊區富國路1家連鎖飲料店的橫幅招牌，今天中午12時許突然崩落，當時路旁剛好有2名機車騎士在招牌底下，其中1名66...

閃避臨停貨車…104歲人瑞坐輪椅被撞飛 家人忍痛拔管離世

嘉義縣梅山國小前中山路昨天下午2點多發生車禍，一名看護推著坐輪椅的104歲林黃姓老婦出門，為了繞開停在路邊的小貨車，向左...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。