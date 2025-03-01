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遭竊5千元動漫商品 高雄店家PO文想請「他」吃飯引警上門
在高雄車站地下街經營商店的鄭姓業者2月22日發現約4940元的動漫商品失竊，監視器錄下男子行竊過程，鄭男今將影片PO網，向小偷禮貌問候，強調「已蒐證完畢，想請你吃頓飯」，幽默貼文引發警方關切；警方指已受理報案，將循線緝賊。
在高雄車站地下樓層經營商店的49歲鄭姓男子，在網路社群Threads貼文指，「小偷先生你好，已蒐證完畢，想請你吃頓飯」，貼文下方附上一名戴口罩的男子在2月22日傍晚5時37分許於商店行竊畫面，只見男子似乎手法熟練，將所竊商品握在手中後，隨即放入褲子口袋裡，佯裝若無其事看了看陳列架。
男子竊行被監視器全都錄下，影片引起網友討論，有網友認為「他戴口罩有辦法抓到嗎？他還真敢偷」、「為了一點小東西毀了自己，值得嗎」、「為何小偷們都這麼天真，明知有監視器，還以為偷東西都沒人會發現？」；有網友懷疑「慣犯？手法蠻熟練的」。
鄭男將影片PO網後，轄區三民一警分局警方看到後，今天下午2時40分許連絡鄭男請他報案；警方指出，受理報案後，已立即調閱監視器影像，將盡速追查竊賊到案。
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