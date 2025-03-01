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基隆機車騎人行道騎樓今開罰 白天開單21張、騎士被攔錯愕
基隆市警察局今天起，加強取締車輛行駛騎樓、人行道的行為，違者將依道路交通管理處罰條例處600元至1800元罰鍰，以前騎士習以為常的行為，如要進入可供停車的人行道或騎樓，需將車輛熄火「牽行」。首日白天開出21張，警方提醒騎士注意。
交通隊統計112年迄今，基隆市行人事故件數呈逐年下降趨勢，今年迄2月16日止，行人事故較去年同期減少33件，下降幅度為37.5％，成效顯著。
市府表示，為提升基隆市行人通行安全，市長謝國樑自上任以來陸續推動「行人友善」及「行人有序」政策，希減少行人事故、降低傷亡發生，近期更積極推動「騎樓整平計畫」及「人行道改善工程」，提升行人通行便利性，減少人車爭道。
為配合市府政策，基隆市警察局自112年1月20日起，針對車輛行經路口不停讓行人違規加強宣導與執法，為強化行人安全用路觀念，今年2月3日起，嚴正取締行人違規穿越道路，以確保所有用路人的安全。但警方發現部分駕駛人為貪圖自身便利，違規行駛騎樓、人行道，迫使行人讓道，嚴重侵害行人路權。
交通隊長楊永泰表示，騎樓及人行道是專供行人通行之用，駕車時不得侵入，如要進入可供停車之人行道或騎樓，需將車輛熄火「牽行」，今天起，加強取締車輛行駛騎樓、人行道的行為，違者將依道路交通管理處罰條例：「駕車行駛人行道」，處600元至1800元罰鍰。
今天執行首日，白天警方開出21張騎車進入騎樓、人行道範圍的交通罰單，警方表示，今天的執行成果將會持續到晚上12時。不少騎士被攔下告發時都十分錯愕，多指以前都是這樣騎，不知這樣會被開單，只是要騎進騎樓停車。員警當場告知「要進入騎樓或人行道停車，都必熄火用牽的。」
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