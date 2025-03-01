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北市五星級飯店泡三溫暖 男被客人發現「一動也不動」送醫亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市中山區曾獲世界奢華酒店的五星級大飯店，今天發生死亡案。謝姓老翁在大飯店內三溫暖泡澡，被人發現已經沒有生命跡象，緊急送醫仍不治身亡，警方事後通知家屬到場，家屬難過的不敢置信，警方將依程序報請檢察官相驗，釐清死因。

中山警方今天早上11點多獲報，中山區某五星級酒店有人沒有生命跡象趕抵，協助送醫仍身亡。警方詢問了解，死者身分是謝翁（74歲），身上沒有傷勢，聯繫家屬得知死者生前有心血管疾病，懷疑因此猝死，但仍依規定報請檢察官司法相驗。

據了解，死者是大飯店三溫暖會員，今天早上9點多一如往常，獨自至飯店要洗三溫暖，孰料短短不到3個小時就意外身亡；當時一起的洗三溫暖的其他客人發現謝翁「一動也不動」，焦急的請飯店人員報警。

台北市警中山分局外觀照。圖／聯合報系資料照
台北市警中山分局外觀照。圖／聯合報系資料照

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