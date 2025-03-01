北市五星級飯店泡三溫暖 男被客人發現「一動也不動」送醫亡

北市中山區曾獲世界奢華酒店的五星級大飯店，今天發生死亡案。謝姓老翁在大飯店內三溫暖泡澡，被人發現已經沒有生命跡象，緊急送醫仍不治身亡，警方事後通知家屬到場，家屬難過的不敢置信，警方將依程序報請檢察官相驗，釐清死因。

中山警方今天早上11點多獲報，中山區某五星級酒店有人沒有生命跡象趕抵，協助送醫仍身亡。警方詢問了解，死者身分是謝翁（74歲），身上沒有傷勢，聯繫家屬得知死者生前有心血管疾病，懷疑因此猝死，但仍依規定報請檢察官司法相驗。