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可疑貨輪再出沒高雄海域 海巡二度登檢確認無疑慮

中央社／ 廣高雄1日電

海巡1月23日登檢一艘形跡可疑蒙古籍貨輪「寶順」，但登檢確認無疑慮；不料今天寶順輪再出沒高雄柴山外海，海巡登檢發現貨艙均為空艙，船上也沒有破壞海底電纜等設備。

新北野柳東北方海域海底電纜1月3日疑遭喀麥隆籍貨輪損壞，1月5日晚間野柳外海又有1艘蒙古籍貨輪「寶順」號出現異常，1月6日凌晨修復即往外航離，並在台灣南、北部海域繞行，海巡署全程掌握監控。直到1月23日晚間又發現寶順號於高雄港西北方2.8浬錨地下錨，海巡署高雄海巡隊派艇登檢確認無疑慮。

海巡署高雄分署今天發布新聞稿指出，今天中午11時許再次派遣PP-3557艇於高雄柴山外1.4浬處登檢寶順號，經查貨艙均為空艙，後甲板無拖帶錨爪及船錨裝置，也沒發現船上有破壞海底電纜等設備。

海巡經詢問寶順號船長，是因南部海象較佳才於南部海域滯留，待船主聯繫外國維修船廠後，即會前往維修。今天上午向高雄港申請錨泊實施補給，下午3時因補給完畢，高雄VTS塔台告知貨輪起錨、盡速離開領海範圍至鄰接區水域外。

南部分署表示，將持續與航港局等單位監控海域船舶動態，若發現海域內疑有船舶違常滯留情形，即通報各港船舶交通管理系統（VTS），以無線電廣播要求駛離，必要時將派遣艦船艇前往驅離查處。

海巡署 蒙古 高雄港

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