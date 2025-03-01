一蘭拉麵外排隊抽菸…制止爆衝突變「5人大亂鬥」 全進了北市派出所

今天凌晨5時許，台北市信義區知名的一蘭拉麵外，因有人排隊時抽菸，遭店內保全制止，雙方爭論；另名新加坡籍男子見義勇為幫助保全，一旁夜店保全為防止事態擴大，也加入制止，竟演變成大亂鬥，最後全部都被帶進派出所。

今天凌晨5時許，孟姓、葉姓男子排隊要到一蘭拉麵消費，排隊時抽菸；拉麵店許姓保全見狀上前制止，雙方爭論時保全遭對方推擠。一旁的新加坡籍男子見義勇為，跳出來幫助保全與對方理論，結果引發肢體衝突。

拉麵店旁的夜店洪姓保全，發現四人爭執鬥毆，擔心事態擴大試圖制止，拿出辣椒水朝新加坡籍男子噴灑。

轄區三張犁派出所獲報後，派出警力趕到現場，現場雖已結束衝突，但孟、葉與新加坡籍男子，都表示對向對方提告傷害，洪姓保全因對人噴辣椒水，也違反社會秩序維護法，最後所有人都進派出所製作筆錄。

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