快訊

方大同才被證實死訊 陸媒揭葬禮是今天！享年41歲最後遺言曝光

又一資深藝人驟逝 星友證實「小葉啟田」心臟衰竭亡享壽69歲

聽新聞
0:00 / 0:00

一蘭拉麵外排隊抽菸…制止爆衝突變「5人大亂鬥」 全進了北市派出所

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天凌晨5時許，台北市信義區知名的一蘭拉麵外，因有人排隊時抽菸，遭店內保全制止，雙方爭論；另名新加坡籍男子見義勇為幫助保全，一旁夜店保全為防止事態擴大，也加入制止，竟演變成大亂鬥，最後全部都被帶進派出所。

今天凌晨5時許，孟姓、葉姓男子排隊要到一蘭拉麵消費，排隊時抽菸；拉麵店許姓保全見狀上前制止，雙方爭論時保全遭對方推擠。一旁的新加坡籍男子見義勇為，跳出來幫助保全與對方理論，結果引發肢體衝突。

拉麵店旁的夜店洪姓保全，發現四人爭執鬥毆，擔心事態擴大試圖制止，拿出辣椒水朝新加坡籍男子噴灑。

轄區三張犁派出所獲報後，派出警力趕到現場，現場雖已結束衝突，但孟、葉與新加坡籍男子，都表示對向對方提告傷害，洪姓保全因對人噴辣椒水，也違反社會秩序維護法，最後所有人都進派出所製作筆錄。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台北市一蘭拉麵外，因排隊抽菸問題引發大亂鬥，一行人遭警方帶回派出所。記者廖炳棋/翻攝
台北市一蘭拉麵外，因排隊抽菸問題引發大亂鬥，一行人遭警方帶回派出所。記者廖炳棋/翻攝

一蘭 保全 拉麵

延伸閱讀

93歲老阿嬷也來領樹苗 北台中贈樹苗數十分鐘一掃而空

嘉義老字號排隊店...劉里長雞肉飯店將搬家 228連假客人大排長龍

228連假中部天氣晴 麗寶樂園一開門就出現長長排隊人龍

土地公愛吃麻糬會「黏財」彰化麻糬名店排隊200公尺

相關新聞

「徵信社教父」開賓士自撞逃離現場 40分鐘後才返回竟是因為太糗了

趙姓男子是徵信社老闆，在業界有「徵信社教父」之稱，今天中午開賓士車行經民權東路二段，迴轉時疑沒抓好距離，撞上行人庇護島，...

影／新竹嚴重車禍影像曝！34歲女騎士遭高速猛撞噴飛亡

新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因偏離車道，先是擦撞轎車...

一蘭拉麵外排隊抽菸…制止爆衝突變「5人大亂鬥」 全進了北市派出所

今天凌晨5時許，台北市信義區知名的一蘭拉麵外，因有人排隊時抽菸，遭店內保全制止，雙方爭論；另名新加坡籍男子見義勇為幫助保...

影／轟！新莊飲料店招牌崩落 砸壞6輛車、1老人頭部受傷送醫

新北市新莊區富國路1家連鎖飲料店的橫幅招牌，今天中午12時許突然崩落，當時路旁剛好有2名機車騎士在招牌底下，其中1名66...

參加網路直播中國大陸刮刮樂 台灣1大學生慘損2.8萬元

刑事局指出，統計今年過年前後，全台發生多起直播刮刮樂詐騙案，歹徒在網路社群稱有其他國家的刮刮樂，且中獎機率高，實則埋暗樁...

花蓮石梯坪釣客落海 海巡人員下水救援送醫仍不治

花蓮一名林姓男子今早到豐濱鄉石梯坪海釣，不慎落海，附近民眾發現急報案，海巡署東部分署第一二岸巡隊人員到趕到現場，與在場民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。