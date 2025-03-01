快訊

方大同才被證實死訊 陸媒揭葬禮是今天！享年41歲最後遺言曝光

又一資深藝人驟逝 星友證實「小葉啟田」心臟衰竭亡享壽69歲

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮石梯坪釣客落海 海巡人員下水救援送醫仍不治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名林姓男子今早到豐濱鄉石梯坪海釣，不慎落海，附近民眾發現急報案，海巡署東部分署第一二岸巡隊人員到趕到現場，與在場民眾、警方、消防合力救援，林男被救起時已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

第一二岸巡隊石坪漁港安檢所小隊長尤伯豪表示，今天上午8時41分接獲民眾報案，指石坪遊憩區單面山北側礁岩區有釣客落海，需要救援，立即派出安檢所、第一機動巡邏站及新社安檢所人員到場。

海巡人員到場後，先下水將林男拖帶上岸，但已無呼吸心跳，立即在現場實施心肺復甦術，再與獲報趕往支援的豐濱消防分隊人員合力以充氣浮囊救生背板，將林男搬抬到路面，再由救護車後送花蓮醫院豐濱分院。

64歲的林男是當地人，昨天獨自前往釣魚，依據現場其他釣客描述，疑似不慎失足落海。第一二岸巡隊提醒民眾，近期東部海域海象不穩，仍有長浪發生的可能，請避免在天候不佳進行水域活動。

花蓮一名64歲林姓釣客今早到石梯坪海邊垂釣，不慎落海，海巡、消防等單位趕往救援，救起時已無呼吸心跳。記者王燕華／翻攝
花蓮一名64歲林姓釣客今早到石梯坪海邊垂釣，不慎落海，海巡、消防等單位趕往救援，救起時已無呼吸心跳。記者王燕華／翻攝
花蓮一名64歲林姓釣客今早到石梯坪海邊垂釣，不慎落海，海巡、消防等單位趕往救援，救起時已無呼吸心跳。記者王燕華／翻攝
花蓮一名64歲林姓釣客今早到石梯坪海邊垂釣，不慎落海，海巡、消防等單位趕往救援，救起時已無呼吸心跳。記者王燕華／翻攝

海巡署 溺水 花蓮

延伸閱讀

搶救震後慘澹觀光再出招 花蓮豐濱今起灑百萬數位幣

宏泰輪拖斷海纜 管碧玲：插卡換名掩飾違法

民團爭取花蓮水域解嚴 巴西激流好手：不懂為何不能下水

影／躲平房製毒、小艇走私大麻、密道運私菸 海巡查獲毒品逾10億

相關新聞

「徵信社教父」開賓士自撞逃離現場 40分鐘後才返回竟是因為太糗了

趙姓男子是徵信社老闆，在業界有「徵信社教父」之稱，今天中午開賓士車行經民權東路二段，迴轉時疑沒抓好距離，撞上行人庇護島，...

影／新竹嚴重車禍影像曝！34歲女騎士遭高速猛撞噴飛亡

新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因偏離車道，先是擦撞轎車...

一蘭拉麵外排隊抽菸…制止爆衝突變「5人大亂鬥」 全進了北市派出所

今天凌晨5時許，台北市信義區知名的一蘭拉麵外，因有人排隊時抽菸，遭店內保全制止，雙方爭論；另名新加坡籍男子見義勇為幫助保...

影／轟！新莊飲料店招牌崩落 砸壞6輛車、1老人頭部受傷送醫

新北市新莊區富國路1家連鎖飲料店的橫幅招牌，今天中午12時許突然崩落，當時路旁剛好有2名機車騎士在招牌底下，其中1名66...

參加網路直播中國大陸刮刮樂 台灣1大學生慘損2.8萬元

刑事局指出，統計今年過年前後，全台發生多起直播刮刮樂詐騙案，歹徒在網路社群稱有其他國家的刮刮樂，且中獎機率高，實則埋暗樁...

花蓮石梯坪釣客落海 海巡人員下水救援送醫仍不治

花蓮一名林姓男子今早到豐濱鄉石梯坪海釣，不慎落海，附近民眾發現急報案，海巡署東部分署第一二岸巡隊人員到趕到現場，與在場民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。