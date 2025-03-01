花蓮石梯坪釣客落海 海巡人員下水救援送醫仍不治

花蓮一名林姓男子今早到豐濱鄉石梯坪海釣，不慎落海，附近民眾發現急報案，海巡署東部分署第一二岸巡隊人員到趕到現場，與在場民眾、警方、消防合力救援，林男被救起時已無呼吸心跳，送醫宣告不治。

第一二岸巡隊石坪漁港安檢所小隊長尤伯豪表示，今天上午8時41分接獲民眾報案，指石坪遊憩區單面山北側礁岩區有釣客落海，需要救援，立即派出安檢所、第一機動巡邏站及新社安檢所人員到場。

海巡人員到場後，先下水將林男拖帶上岸，但已無呼吸心跳，立即在現場實施心肺復甦術，再與獲報趕往支援的豐濱消防分隊人員合力以充氣浮囊救生背板，將林男搬抬到路面，再由救護車後送花蓮醫院豐濱分院。