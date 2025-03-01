桃園男開賓士車疑喝提神飲料 撞翻路邊車酒測達0.87

28歲何姓轎車駕駛昨連假第1天行經楊梅區民族路五段往中壢方向時，途中碰撞2輛停放路邊轎車，導致其中1部車輛翻覆，經查看何男無受傷，但酒測值達0.87，已超過法定標準值，全案依公共危險罪將何男移請桃園地方檢察署偵辦。

昨上午09時41分警方接獲報案楊梅區民族路五段219號發生交通事故，有民眾PO往寫下，「一早聽到煞車聲，探頭出去看，翻車了，但是車上好像沒人，救護車來了推擔架下車又把擔架推回去，車子翻了很久後來才有拖吊車來」。

經了解，何男為工人，喝完保力達沿民族路往中壢區方向直行，途中先碰撞1輛停放路邊轎車，向前滑行後後衝撞另輛轎車，導致其中一部車輛翻覆，而何男轎車右邊也嚴重毀損，經查何男無受傷，不過酒測值達0.87，已超過法定標準值，全案依公共危險罪將何男移請桃園地方檢察署偵辦。

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