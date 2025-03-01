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南橫落石突滾下煞車不及 重機騎士為閃巨石摔車受傷

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

不少民眾利用228連假出遠門，但昨天台20線南橫公路大關山隧道前卻不斷掉下落石，有重機騎士正好路過為了閃避大大小小的落石，不慎當場摔車造成全身多處擦挫傷，所幸騎士並未被落石擊中，但警方仍呼籲民眾行經南橫山區路段，應提高警覺隨時注意落石坍方。

據了解，這名險被落石擊中的重機騎士蔣姓男子（66歲）昨天從台南一路騎車前往台東，中午12時許在返程行經南橫公路途中，路過高雄市桃源區台20線臨105便道34公里處、大關山隧道前，突然遇到邊坡落石滾落，因煞車不及只能閃避，卻又因滿地碎石而不慎摔車。

蔣男因右手指遭地面碎石劃破，出現明顯傷口不斷流血，身上也有多處擦挫傷，只好報警求助，六龜警分局梅山派出所獲報後由警員傅昱凱到場協助，但一看到蔣男外傷明顯，若不盡快處理恐增加感染風險，因此立即通報119消防人員到場救護清創包紮傷口。

六龜警分局長蘇茂智指出，近期山區偶有降雨及落石、氣候不穩且山區道路視線不佳，提醒用路人，駕車應集中精神、提高警覺，並遵守交通規則減速慢行、注意車前狀況，確保行車安全。

南橫公路大關山隧道前突掉巨石，重機騎士閃避失控摔車。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路大關山隧道前突掉巨石，重機騎士閃避失控摔車。記者巫鴻瑋／翻攝

六龜 南橫 落石 重機

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