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「徵信社教父」開賓士自撞逃離現場 40分鐘後才返回竟是因為太糗了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

趙姓男子是徵信社老闆，在業界有「徵信社教父」之稱，今天中午開賓士車行經民權東路二段，迴轉時疑沒抓好距離，撞上行人庇護島，警方獲報路人稱「駕駛肇事逃逸」，趕抵現場徒留「顧場」的徵信社員工，逾40分鐘趙男姍姍來遲，他酒測值為零，警方依車禍流程辦理，事後依違反道交條例「肇事而未依規定處置」開罰。

稍早監視器畫面曝光，只見趙男開車要迴轉，沒抓好距離應聲撞上，撞擊力道大，在場路人紛紛探頭查看。

中山警方今天早上11點59分獲報，民權東路二段、已經拆除的第一殯儀館前路口發生自撞車禍，報案路人供稱駕駛肇事後，帶著女性友人先行離去，懷疑酒駕肇事逃逸。

警方趕抵，現場徒留一名男子，警問「你是駕駛嗎？」，他回「不是」，再詢問了解，原來他是趙男的員工，受託前來顧場，員警查詢車牌和調閱監視器畫面，確認駕駛是知名徵信社老闆趙男（63歲）。

趙男被員警通知後，逾40分鐘才返回現場，警依規定用酒測器對他酒測，酒測值為0，排除酒駕；由於無人受傷，因此依車禍流程處理，事後依違反道交條例62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者」開罰1000至3000元。

據了解，趙男供稱當下開車自撞行人庇護島後，許多路人都紛紛查看，他覺得太糗了、又趕時間才先行離去，並指派員工到場關心。

中山分局呼籲，行車至有號誌路口，應注意車前狀況，發生事故應留於處理，不得擅自離去，以維護自身及其他用路人行車安全。

有「徵信社教父」之稱的趙姓男子，今天中午開賓士車自撞行人庇護島，孰料卻逕自離開現場，員警找到他確認無酒駕，依違反道交條例「肇事而未依規定處置」開罰。記者翁至成／翻攝
有「徵信社教父」之稱的趙姓男子，今天中午開賓士車自撞行人庇護島，孰料卻逕自離開現場，員警找到他確認無酒駕，依違反道交條例「肇事而未依規定處置」開罰。記者翁至成／翻攝
有「徵信社教父」之稱的趙姓男子，今天中午開賓士車自撞行人庇護島，孰料卻逕自離開現場，員警找到他確認無酒駕，依違反道交條例「肇事而未依規定處置」開罰。記者翁至成／翻攝
有「徵信社教父」之稱的趙姓男子，今天中午開賓士車自撞行人庇護島，孰料卻逕自離開現場，員警找到他確認無酒駕，依違反道交條例「肇事而未依規定處置」開罰。記者翁至成／翻攝
有「徵信社教父」之稱的趙姓男子，今天中午開賓士車自撞行人庇護島，孰料卻逕自離開現場，員警找到他確認無酒駕，依違反道交條例「肇事而未依規定處置」開罰。記者翁至成／翻攝
有「徵信社教父」之稱的趙姓男子，今天中午開賓士車自撞行人庇護島，孰料卻逕自離開現場，員警找到他確認無酒駕，依違反道交條例「肇事而未依規定處置」開罰。記者翁至成／翻攝

監視器 車禍 酒測

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