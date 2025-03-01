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影／新竹嚴重車禍影像曝！34歲女騎士遭高速猛撞噴飛亡

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因偏離車道，先是擦撞轎車後高速猛撞在車道中間待轉的34歲女子，女子當場遭撞飛十幾公尺後倒地，傷重不治。多段事發畫面也曝光，林男高速追撞騎士並波及多輛轎車，現場一片狼籍還有車輛冒煙，警方持續釐清事故原因。

今天是228連假第二天，新竹市南大路早上10時多發生一起嚴重車禍，一輛Lexus轎車疑不明原因接連撞上前方轎車、機車，由於撞擊力道猛烈，Lexus轎車當場翻滾到對向車道，接著又波及對向車道轎車與路旁車輛，女騎士遭猛撞當場彈飛十多公尺遠。

警方查出，肇事的是肇事駕駛是79歲林姓男子，他開車載著妻子行經南大路，不明原因衝撞多輛轎車與機車，最後車輛側翻停在路口，他與妻子受傷，另一輛轎車上4人也受傷。女騎士因遭高速衝撞還彈飛倒地，傷勢嚴重到院前已無呼吸心跳，送醫不治。

依據多段路口、店家與行車紀錄器影像顯示，車禍發生當下，林姓男子在肇事前就已有行車不穩跡象，接著偏離車道撞上前方轎車車尾，並撞上當時暫停在車道中間，準備轉入巷弄的翁姓女子，撞擊力道之大，林男車輛也翻滾多圈，撞上對向車道車輛後才停側翻停下，車禍來得突然，事故車輛衝撞後還冒煙，讓不少路過民眾都嚇壞。

竹市警方獲報後初步調查，肇事駕駛是79歲林姓男子，酒測值為零，為何突然高速衝撞前方車輛，並造成翁姓女騎士重傷身亡，持續進一步釐清。

新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，34歲翁姓女子原本道路中間準備左轉，未料遭轎車撞飛十幾公尺後倒地，傷重不治。記者張裕珍／翻攝
新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，34歲翁姓女子原本道路中間準備左轉，未料遭轎車撞飛十幾公尺後倒地，傷重不治。記者張裕珍／翻攝
新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因偏離車道，先是擦撞轎車後高速猛撞在車道中間待轉的34歲翁姓女子，女子當場遭撞飛十幾公尺後倒地，傷重不治。記者張裕珍／翻攝
新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因偏離車道，先是擦撞轎車後高速猛撞在車道中間待轉的34歲翁姓女子，女子當場遭撞飛十幾公尺後倒地，傷重不治。記者張裕珍／翻攝

新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因猛撞汽機車後側翻。記者張裕珍／翻攝
新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因猛撞汽機車後側翻。記者張裕珍／翻攝
新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因偏離車道，先是擦撞轎車後高速猛撞在車道中間待轉的34歲翁姓女子，女子當場遭撞飛十幾公尺後倒地，傷重不治。記者張裕珍／翻攝
新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因偏離車道，先是擦撞轎車後高速猛撞在車道中間待轉的34歲翁姓女子，女子當場遭撞飛十幾公尺後倒地，傷重不治。記者張裕珍／翻攝
新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因偏離車道，先是擦撞轎車後高速猛撞在車道中間待轉的34歲翁姓女子，女子當場遭撞飛十幾公尺後倒地，傷重不治。記者張裕珍／翻攝
新竹市南大路今天早上發生重大車禍釀1死6傷慘劇，肇事的79歲林姓駕駛開車載妻子行經南大路，不明原因偏離車道，先是擦撞轎車後高速猛撞在車道中間待轉的34歲翁姓女子，女子當場遭撞飛十幾公尺後倒地，傷重不治。記者張裕珍／翻攝

妻子 車禍 車道

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