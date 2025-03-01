小心！超速40公里吃雙罰單 桃市違規件數暴增七成六
「嚴重超速」新制前年6月30日上路，行車速度超過最高速限40公里以上，即可依道路交通管理處罰條例舉發，最高可處3萬6000元罰鍰、記違規點數3點、強制參加道安講習外，車牌得吊扣半年，桃園市違規件數反暴增75.6％，民眾顯然不知新規。
桃園市交通警察大隊表示，新法施行後，統計全桃2024年嚴重超速案件有6390件，比2023年的3638件增加2752件，新法施行後案件數不降反大幅上升，顯示大多數民眾仍未注意新規的雙重處罰，小心荷包大失血，不可不慎。
交大大隊長李維振說明，超過最高速限40公里以上為嚴重超速，舉發機關將開立2張同時間、地點的嚴重超速罰單，1張針對駕駛人處以1萬2000元至3萬6000元不等罰鍰，記違規點數3點，強制參加道安講習；另1張則針對車主處以車牌吊扣6個月處分，無論是誰開車，這輛車半年內都無法再上路。
他也釋疑，嚴重超速吃雙罰單的措施，依行政罰法規定，並非「一罪二罰」，而是依規定併為裁處。另據道交條例規定，若駕駛人在相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上或行經1個路口以上，仍持續超速，警方還可連續開罰。
同時，為提高駕駛人安全意識，桃市警局除了將針對標誌標線及嚴重超速後果等加強教育，培養民眾遵守速限的習慣，並配合相關主管機關根據道路特性、交通流量及周邊環境，因地制宜設定合理速限，避免過高或過低的速限引發駕駛人不滿或忽視及通報不合理交通工程，另建議主管機關優化道路設計，增加減速設施或視覺提示，促使駕駛人自發降低車速，同時也將加強執法力度，運用科技執法設備加強取締，提高民眾違規成本，透過教育、合理速限設定、加強執法、道路設計優化等多方面措施，有效減少駕駛人嚴重超速行為，提升道路交通安全。
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