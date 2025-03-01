小心！超速40公里吃雙罰單 桃市違規件數暴增七成六

「嚴重超速」新制前年6月30日上路，行車速度超過最高速限40公里以上，即可依道路交通管理處罰條例舉發，最高可處3萬6000元罰鍰、記違規點數3點、強制參加道安講習外，車牌得吊扣半年，桃園市違規件數反暴增75.6％，民眾顯然不知新規。

桃園市交通警察大隊表示，新法施行後，統計全桃2024年嚴重超速案件有6390件，比2023年的3638件增加2752件，新法施行後案件數不降反大幅上升，顯示大多數民眾仍未注意新規的雙重處罰，小心荷包大失血，不可不慎。

交大大隊長李維振說明，超過最高速限40公里以上為嚴重超速，舉發機關將開立2張同時間、地點的嚴重超速罰單，1張針對駕駛人處以1萬2000元至3萬6000元不等罰鍰，記違規點數3點，強制參加道安講習；另1張則針對車主處以車牌吊扣6個月處分，無論是誰開車，這輛車半年內都無法再上路。

他也釋疑，嚴重超速吃雙罰單的措施，依行政罰法規定，並非「一罪二罰」，而是依規定併為裁處。另據道交條例規定，若駕駛人在相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上或行經1個路口以上，仍持續超速，警方還可連續開罰。