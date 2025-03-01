影／新北7貓遭虐棄屍抓到疑涉案小黃司機 今依違反動保法送辦

新北市計程車司機謝姓男子疑虐死7隻貓並棄屍路邊，警方昨天循線查獲到案，警詢後今天下午依違反動保法移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區前天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，新北市海山警方昨天上午10時許獲報立即成立專案小組，擴大調閱該地點周遭路口及私人監視器影像，發現1輛計程車形跡可疑，數次在案發地點徘徊繞行，經查車主為住在中和區中山路2段的謝姓男子（67歲）後，警方昨天報請新北地檢署檢察官指揮偵辦並聲請拘票獲准，昨天下午3時前往謝男住處將人拘提到案。

警方昨天也會同新北市府動物保護防疫處人員協助，發現謝男曾有多次領養貓隻紀錄，今共同前往謝男住處查訪，發現屋內還有16隻貓及2隻烏龜，並堆放寵物籠及貓用品，另查訪鄰居，表示謝男確實飼養多隻品種貓。