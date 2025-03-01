台中交通局被丟爆破彈？特斯拉駕駛嚇到 警釐清中

台中市交通局停車場疑似被人丟不明爆裂物，有特斯拉駕駛聽到巨大爆裂聲，一度以為充電樁出問題，調閱錄影畫面拍到有人故意朝門口丟了1串物品後發生火光；警方獲報到場未發現異狀，初步懷疑被丟鞭炮，已調閱監視器以車追人釐清動機。

目擊民眾發文指出，今凌晨2點多在西區台中市交通局停車場門口，因突然聽見大爆炸聲，以為是特斯拉充電樁有問題，但下車查看發現充電頭沒燒焦味、鄰車也無異狀。

民眾說，調閱特斯拉哨兵影像，發現當時1輛車子行經後丟出1個「爆破彈」，大門前隨即引起火光、爆炸聲，嚇到立刻報警。