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影／竹市嚴重車禍！疑超車釀連環撞5傷 老婦人挨撞命危
今天是228連假第二天，新竹市南大路與興學街口，鄰近新竹國小處今早10時多發生多車連環撞事故，有騎車老婦人慘遭撞倒在地，還有民眾受困轎車內，警消獲報救人，老婦已無呼吸心跳緊急送醫，另有4人擦挫傷送醫。據了解，現場疑為轎車欲超車不慎，車速過快釀連環撞，事故原因由警方進一步調查。
新竹市消防局今天早上10時57分接獲報案電話，表示新竹市東區南大路發生車禍，不確定有無人員受困，車子有冒煙，明湖消防分隊11時4分到場，現場為汽機車車禍。現場共5名患者，一名騎車老婦到院前無呼吸心跳，4人輕傷，其中2人受困後已脫困。
車禍發生當下發出巨大聲響，現場也一片狼籍，車身碎片與物品散落至少十多公尺長，加上有車輛側翻與老婦人倒在地上，嚴重的車禍場面影像被放上網路臉書社團，不少網友都驚呼「這種路是能開多快，撞成這樣？」、「到底怎麼撞的」、「國小前也能撞成這樣」，希望傷者平安。
據了解，躺在地上的老婦人是機車騎士，遭轎車撞上後躺在地上，傷勢嚴重，消防人員抵達時已無呼吸心跳，急救送往國泰醫院救治。
挨撞的轎車駕駛也受傷，他表示，翻車的Lexus轎車在車禍發生前要超車，但該路口閃黃燈，疑似超車不慎又煞不住，先撞到他的轎車車尾又撞到騎車的阿嬤，接著又撞到路口另2輛轎車後，翻倒在車道上。他認為，該轎車當時車速蠻快的，騎士阿嬤被撞倒後，倒在地上已不會動。
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