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影／好像拍電影！新北警攔路借民車追捕三條通 路旁大叔英勇擒拿
新北市1名通緝犯躲了2年半，日前在三重區遇到警察拔腿就跑，鑽進菜市場超小巷弄，員警緊急攔下1名女子借用機車去追，大聲呼喊前方路人「快幫忙抓賊！」沒想到有男子架式十足壓制逮人，嫌犯束手就擒躺在地上哀求「先等我喘完」。
新北保安警察大隊第二中隊員警上個月26日晚間8時許在三重區光興街巡簽，遇到32歲李姓通緝犯，他看見警察馬上轉頭奔逃。員警追逐時向1名女騎士借用機車，只見李姓男子迅速鑽進大同南路菜市場巷弄，邊跑還翻倒路旁塑膠菜籃製造障礙。
員警急向前方路人大喊「趕快！快幫忙抓賊！」沒想到就有路人迅速將嫌犯撲倒壓制，還用膝蓋頂住他的背、將手臂反折扣住，頗有專業架式，協助警方擒獲李姓男子。
員警令李男報出身分證字號，他上氣不接下氣說，「先讓我喘一下，喘完再報。」員警叫他邊喘邊報，查出李男於民國111年9月被士林地院發布侵占通緝、112年3月被台北地院發布洗錢防制法通緝、112年7月被新北地檢署發布詐欺通緝。
警方詢後將李男依通緝案件移送歸案，同時也感謝2名見義勇為的民眾及時相助，才得以順利查獲李男。
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