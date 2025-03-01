快訊

5年前罹帕金森症！日本「6億綜藝天王」三野文太病逝

浪浪收容所陷火海！熱心男「衝煉獄救出3籠毛孩」 驚險救援過程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／好像拍電影！新北警攔路借民車追捕三條通 路旁大叔英勇擒拿

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名通緝犯躲了2年半，日前在三重區遇到警察拔腿就跑，鑽進菜市場超小巷弄，員警緊急攔下1名女子借用機車去追，大聲呼喊前方路人「快幫忙抓賊！」沒想到有男子架式十足壓制逮人，嫌犯束手就擒躺在地上哀求「先等我喘完」。

新北保安警察大隊第二中隊員警上個月26日晚間8時許在三重區光興街巡簽，遇到32歲李姓通緝犯，他看見警察馬上轉頭奔逃。員警追逐時向1名女騎士借用機車，只見李姓男子迅速鑽進大同南路菜市場巷弄，邊跑還翻倒路旁塑膠菜籃製造障礙。

員警急向前方路人大喊「趕快！快幫忙抓賊！」沒想到就有路人迅速將嫌犯撲倒壓制，還用膝蓋頂住他的背、將手臂反折扣住，頗有專業架式，協助警方擒獲李姓男子。

員警令李男報出身分證字號，他上氣不接下氣說，「先讓我喘一下，喘完再報。」員警叫他邊喘邊報，查出李男於民國111年9月被士林地院發布侵占通緝、112年3月被台北地院發布洗錢防制法通緝、112年7月被新北地檢署發布詐欺通緝。

警方詢後將李男依通緝案件移送歸案，同時也感謝2名見義勇為的民眾及時相助，才得以順利查獲李男。

李姓通緝犯鑽進菜市場超小巷弄，邊跑還翻倒路旁塑膠菜籃製造障礙，企圖阻礙員警追捕。記者林昭彰／翻攝
李姓通緝犯鑽進菜市場超小巷弄，邊跑還翻倒路旁塑膠菜籃製造障礙，企圖阻礙員警追捕。記者林昭彰／翻攝
新北保大員警日前在三重區追捕通緝犯，緊急攔下1名女騎士借用機車去追，並在路人協助下順利擒獲通緝犯。記者林昭彰／翻攝
新北保大員警日前在三重區追捕通緝犯，緊急攔下1名女騎士借用機車去追，並在路人協助下順利擒獲通緝犯。記者林昭彰／翻攝
路人迅速將嫌犯撲倒壓制，還用膝蓋頂住他的背、將手臂反折扣住，頗有專業架式，協助警方擒獲32歲李姓通緝犯。記者林昭彰／翻攝
路人迅速將嫌犯撲倒壓制，還用膝蓋頂住他的背、將手臂反折扣住，頗有專業架式，協助警方擒獲32歲李姓通緝犯。記者林昭彰／翻攝

警察 通緝

延伸閱讀

體力優勢！新北男性照顧服務員搶手 專班就業率100％

新北巿財政資源少 侯友宜感謝深丘福德宮長年捐贈

煉金術士參與罷免？ 新北民進黨部質疑藍營復活百人連署

新北228追思 侯友宜：檢視過去、凝聚共識、不製造對立

相關新聞

影／竹市嚴重車禍！疑超車釀連環撞5傷 老婦人挨撞命危

今天是228連假第二天，新竹市南大路與興學街口，鄰近新竹國小處今早10時多發生多車連環撞事故，有騎車老婦人慘遭撞倒在地，...

疑電線走火 台中永和國宅家境不裕父女葬生火窟

台中市南區「永和國宅」今凌晨驚傳火警，火舌伴隨濃煙從1樓鐵窗竄出，屋內林姓父女疑遭嗆暈雙雙葬生火窟，警消初步研判客廳電視...

台中交通局被丟爆破彈？特斯拉駕駛嚇到 警釐清中

台中市交通局停車場疑似被人丟不明爆裂物，有特斯拉駕駛聽到巨大爆裂聲，一度以為充電樁出問題，調閱錄影畫面拍到有人故意朝門口...

影／好像拍電影！新北警攔路借民車追捕三條通 路旁大叔英勇擒拿

新北市1名通緝犯躲了2年半，日前在三重區遇到警察拔腿就跑，鑽進菜市場超小巷弄，員警緊急攔下1名女子借用機車去追，大聲呼喊...

整骨釀患者骨折及韌帶斷裂 物理治療師判需賠逾215萬元

高雄市一名40餘歲曾姓婦人2017年到三民區一家物理治療所治療腰腿痠痛，沒想到卻被治療所張姓院長「喬骨頭」造成小腿骨折，...

影／台南山區獨居老人還好裝了住警器！住處起火及時叫醒她逃生

台南市左鎮區草山里草山部落77歲黃姓獨居老太太今天凌晨熟睡中，住處突然起火，還好先前消防隊宣導，老人家有裝住宅火災警報器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。