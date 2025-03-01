整骨釀患者骨折及韌帶斷裂 物理治療師判需賠逾215萬元

高雄市一名40餘歲曾姓婦人2017年到三民區一家物理治療所治療腰腿痠痛，沒想到卻被治療所張姓院長「喬骨頭」造成小腿骨折，第二次更導致膝蓋半月板破裂及後十字韌帶斷裂，讓曾婦憤而提告求償約417萬元，法官認為張姓院長未照醫囑治療確有過失，判賠約215萬元。

判決書指出，曾姓婦人2017年8月24日因腰部及右大腿痠痛而在物理治療所接受治療，但張姓院長卻未依醫師診斷或醫囑，就為她實施「脛股骨關節鬆動術」，造成她小腿脛骨及腓骨上端閉鎖性骨折；9月11日曾婦再度前來物理治療，雖提前告知右膝腫脹不適，但張姓院長仍再次幫她「喬骨頭」，造成她右膝半月板破裂併關節血腫及右膝關節後十字韌帶斷裂。

事後曾姓婦人對物理治療所張姓院長提告過失傷害，沒想到張為了規避責任，竟還造假轉診單企圖影響司法調查，因而多背上一條偽造文書罪。案發6年張皆未與曾婦和解，因此又被曾婦提告民事求償417萬76元。

高雄地院法官經審理認為，張姓院長身為物理治療師，應依醫師開具的診斷、照會或醫囑從事治療行為，卻因過失造成曾婦右膝關節活動度受限及右腿肌肉萎縮，並導致曾婦多年無法工作而有收入損失。

法官審酌曾婦向張姓院長求償醫療費、復健費及精神撫慰金等，判張姓院長應賠償給曾婦215萬9910元，全案仍可上訴。