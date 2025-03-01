快訊

抱歉！二手手機「iPhone最保值」 陸品牌安卓最乏人問津…數據曝光

嘉義「零食界好市多」出事了！ 疲老闆爆倒閉…網紅鳳梨受害：將不再惜情

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

聽新聞
0:00 / 0:00

整骨釀患者骨折及韌帶斷裂 物理治療師判需賠逾215萬元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名40餘歲曾姓婦人2017年到三民區一家物理治療所治療腰腿痠痛，沒想到卻被治療所張姓院長「喬骨頭」造成小腿骨折，第二次更導致膝蓋半月板破裂及後十字韌帶斷裂，讓曾婦憤而提告求償約417萬元，法官認為張姓院長未照醫囑治療確有過失，判賠約215萬元。

判決書指出，曾姓婦人2017年8月24日因腰部及右大腿痠痛而在物理治療所接受治療，但張姓院長卻未依醫師診斷或醫囑，就為她實施「脛股骨關節鬆動術」，造成她小腿脛骨及腓骨上端閉鎖性骨折；9月11日曾婦再度前來物理治療，雖提前告知右膝腫脹不適，但張姓院長仍再次幫她「喬骨頭」，造成她右膝半月板破裂併關節血腫及右膝關節後十字韌帶斷裂。

事後曾姓婦人對物理治療所張姓院長提告過失傷害，沒想到張為了規避責任，竟還造假轉診單企圖影響司法調查，因而多背上一條偽造文書罪。案發6年張皆未與曾婦和解，因此又被曾婦提告民事求償417萬76元。

高雄地院法官經審理認為，張姓院長身為物理治療師，應依醫師開具的診斷、照會或醫囑從事治療行為，卻因過失造成曾婦右膝關節活動度受限及右腿肌肉萎縮，並導致曾婦多年無法工作而有收入損失。

法官審酌曾婦向張姓院長求償醫療費、復健費及精神撫慰金等，判張姓院長應賠償給曾婦215萬9910元，全案仍可上訴。

醫師

延伸閱讀

被罵「三八女人」她殺紅眼砍到男同事肌腱韌帶全斷

MLB／洋基大物球季報銷竟喊解脫？ 傷勢頻傳嘆：韌帶斷掉算了

內湖機車遭前後汽車「夾擊」慘成廢鐵 女騎士骨折送醫

影／氣爆案2歲昏迷女童搭專機離台…家屬捧骨灰齊返澳門 新光三越埋單

相關新聞

疑電線走火 台中永和國宅家境不裕父女葬生火窟

台中市南區「永和國宅」今凌晨驚傳火警，火舌伴隨濃煙從1樓鐵窗竄出，屋內林姓父女疑遭嗆暈雙雙葬生火窟，警消初步研判客廳電視...

整骨釀患者骨折及韌帶斷裂 物理治療師判需賠逾215萬元

高雄市一名40餘歲曾姓婦人2017年到三民區一家物理治療所治療腰腿痠痛，沒想到卻被治療所張姓院長「喬骨頭」造成小腿骨折，...

影／台南山區獨居老人還好裝了住警器！住處起火及時叫醒她逃生

台南市左鎮區草山里草山部落77歲黃姓獨居老太太今天凌晨熟睡中，住處突然起火，還好先前消防隊宣導，老人家有裝住宅火災警報器...

影／馬路當遊樂場！高雄阿公開玩具悍馬車載孫 警：已違法

高雄市一名男子寵孫，昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街。孫子坐前方，他在後操作，祖孫2人將馬路當遊樂場，因當地往來...

影／台中19歲男派出所前拔車牌「炸街」挑釁 女友面前狼狽落網

台中19歲林姓男子及2名友人深夜在南屯區忠勇路一帶來回騎車「炸街」，噪音擾人清夢，連一旁就是春社派出所也沒在怕，刻意拔掉...

加油員睡過頭遲到 女站長LINE群組暴怒留「X」 法官判無罪

台南某加油站羅姓員工睡過頭來不及上班，遭吳姓女站長在公司LINE群組內多次標註，留言「幹」、「他媽不想做的話…」等，讓他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。