疑電線走火 台中永和國宅家境不裕父女葬生火窟

台中市南區「永和國宅」今凌晨驚傳火警，火舌伴隨濃煙從1樓鐵窗竄出，屋內林姓父女疑遭嗆暈雙雙葬生火窟，警消初步研判客廳電視櫃電線走火，排除人為縱火。林父與具有身心障礙的大女兒同住，家境不富裕，但平時與鄰里互動良好，發生意外令人遺憾。

據了解，林男（66歲）曾申請過中低收補助，不過因名下具一定財產等尚不符合資格而未通過，平時和大女兒（32歲）同住，與國宅周圍鄰居互動良好，常常見面都會打招呼，今突然發生惡火意外周邊住戶都很意外。

由於林男目前無業，大女兒說話較為遲緩，本身也領有身心障礙手冊，社政單位已經聯繫到其小女兒負責處理父親、姊姊的後事，但因小女兒本身也因病需洗腎，家庭整體狀況並不富裕。

台中市南區區長李美麗今上午也趕赴現場，第一時間給予林男小女兒1萬元慰問金。李美麗表示，區公所將協助林的小女兒申請死亡慰助金，同時也連結南區相關慈善團體，給予林家協助與資源，盼能度過難關。

消防今凌晨2點44分獲報，南和路8層樓的永和國宅1樓起火，派遣第七大隊、轄區勤工分隊等9個單位、53名消防員到場，因1樓火舌自鐵窗竄出，加上大門深鎖，消防趕緊動用切割器材破壞鐵門入室搶救，火勢大約在凌晨3點撲滅。

消防發現屋內林姓父親、林姓女兒疑遭濃煙嗆暈，前後救出後移至附近空曠處CPR，分別送中山醫、大里仁愛醫院，但2人傷勢過重搶救後仍不治。