影／台南山區獨居老人還好裝了住警器！住處起火及時叫醒她逃生

台南市左鎮區草山里草山部落77歲黃姓獨居老太太今天凌晨熟睡中，住處突然起火，還好先前消防隊宣導，老人家有裝住宅火災警報器，當屋內冒煙時，發出聲響警告，及時逃生。她打119報案，台南這頭沒訊號、但山頭另一邊高雄市消防局接到報案轉報，及時阻止火勢擴大。

台南市消防局表示，凌晨2點18分接獲高雄市政府消防局轉報左鎮區草山里草山住宅火警，出動14輛車、29名消防員，20分鐘內消防隊員趕到現場，半小時內撲滅火勢。老太太因為及時聽到警告聲逃出、沒有受傷。