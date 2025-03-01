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影／馬路當遊樂場！高雄阿公開玩具悍馬車載孫 警：已違法

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名男子寵孫，昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街。孫子坐前方，他在後操作，祖孫2人將馬路當遊樂場，因當地往來汽機車多，險象環生，畫面被民眾拍下PO網。轄區警方指此行為已違規可開罰，將通知違規人到案說明。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點在高市大寮區大寮路，只見一輛玩具悍馬車上坐了祖孫2人，昨天下午3時在大寮路上行駛，看起來僅約2、3歲的男童坐在前方，男子坐在後方，因大人塞不進車身，男子看起來僅雙腳在車中，半個身軀坐在車身上。

畫面中，孫子看起來很享受阿公載他逛大街，男子開著玩具車行駛的過程中，雖緊靠路邊，但往來汽機車多，仍險象環生；民眾批將馬路當遊樂場。

轄區林園警分局指出，經檢視影片，警方並未接獲相關報案，依據道路交通管理處罰條例第32-1條規定，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，不得於道路上行駛或使用。

警方指出，男子駕駛玩具車載孫子上路的行為已構成違規，依法可處1200元至3600元罰鍰。警方將主動聯繫違規人到案說明，並加強交通安全宣導，以避免類似情事再度發生。

高雄市一名阿公昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街，將馬路當遊樂場，往來汽機車多，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名阿公昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街，將馬路當遊樂場，往來汽機車多，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名阿公昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街，將馬路當遊樂場，往來汽機車多，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名阿公昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街，將馬路當遊樂場，往來汽機車多，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名阿公昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街，將馬路當遊樂場，往來汽機車多，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名阿公昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街，將馬路當遊樂場，往來汽機車多，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名阿公昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街，將馬路當遊樂場，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名阿公昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街，將馬路當遊樂場，險象環生。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

影片 高雄市

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