快訊

嘉義「零食界好市多」出事了！ 疲老闆爆倒閉…網紅鳳梨受害：將不再惜情

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中19歲男派出所前拔車牌「炸街」挑釁 女友面前狼狽落網

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中19歲林姓男子及2名友人深夜在南屯區忠勇路一帶來回騎車「炸街」，噪音擾人清夢，連一旁就是春社派出所也沒在怕，刻意拔掉車牌以為不會被抓，警方調閱上百支監視器比對出身分逮人，更當著林男女友的訓斥說「對象要慎選！」共對林等3人開出7萬元罰單

台中第四分局指出，2月18日起陸續有民眾反應南屯區忠勇路，疑有青少年故意拔掉機車車牌，還公然在春社派出所前來回疾駛炸街，噪音讓人困擾。

警方查出，林男曾因違規被開單，懷疑他為發洩不滿情緒，上月18日先是拔車牌在忠勇路試騎，22日再找來施姓、劉姓少年從龍井區集合，還刻意拔掉機車車牌，一路抵達南屯區後在忠勇路上來來回回疾駛，連一旁就是派出所也沒放在眼裡，刻意催油門製造高分貝噪音。

警方22日上前包圍，但林等人四處竄逃，考量追車恐會造成其他用路人安全，警方選擇調閱超過百支監視器追查，就算3輛機車都沒有車牌，仍透過車型、服飾特徵再比對軌跡等，25日就抓到帶頭的林男。

警方當天逮人時，林男起初顧左有而言他，不願說明機車到底是誰的，警員說「你不是在挑釁嗎？」「故意在派出所前面騎來騎去」，更直言「會找你不是沒有原因，特徵都比對過了」，林沈默了一下才坦承說「是我啦。」

警方也忍不住訓斥說「車是這樣騎的嗎？」林則要求讓他一旁的女友先離開，但警方表示因女友是乘客也要一併釐清，並向林的女友告誡「年輕女生，對象要慎選。」另同步通知施姓、劉姓少年及其家長到案，家長得知更氣的罵「賺來的錢不是讓你來繳罰單。」

警方表示，全案依道路交通管理處罰條例第12條第1項第7款未懸掛車牌行駛於道路，處5400元罰鍰並吊銷牌照，第60條不服稽查取締部分，處1萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月並接受道安講習，施姓、劉姓少年無照駕駛，各處1萬2000元，一共計開出7萬200元罰單。

警方過濾上百支監視器鎖定林男身分逮到人。記者曾健祐／翻攝
警方過濾上百支監視器鎖定林男身分逮到人。記者曾健祐／翻攝
林姓男子與施姓、劉姓少年，半夜刻意拔掉機車車牌，在忠勇路上「炸街」製造噪音，連一旁就是春社派出所也沒放在眼裡。記者曾健祐／翻攝
林姓男子與施姓、劉姓少年，半夜刻意拔掉機車車牌，在忠勇路上「炸街」製造噪音，連一旁就是春社派出所也沒放在眼裡。記者曾健祐／翻攝

台中市 噪音 女友 罰單

延伸閱讀

越南移工不滿同鄉女友提分手 將她從機車上割頸殺害

女友劈腿逃逸移工 越籍男移工吃醋持刀刺死她下場出爐

一張帳單露饀！工人幫女友翻新老屋 濫倒廢棄物吃官司

年輕人交往15歲小女友「凍未條」 挨告結果出爐

相關新聞

疑電線走火 台中永和國宅家境不裕父女葬生火窟

台中市南區「永和國宅」今凌晨驚傳火警，火舌伴隨濃煙從1樓鐵窗竄出，屋內林姓父女疑遭嗆暈雙雙葬生火窟，警消初步研判客廳電視...

整骨釀患者骨折及韌帶斷裂 物理治療師判需賠逾215萬元

高雄市一名40餘歲曾姓婦人2017年到三民區一家物理治療所治療腰腿痠痛，沒想到卻被治療所張姓院長「喬骨頭」造成小腿骨折，...

影／台南山區獨居老人還好裝了住警器！住處起火及時叫醒她逃生

台南市左鎮區草山里草山部落77歲黃姓獨居老太太今天凌晨熟睡中，住處突然起火，還好先前消防隊宣導，老人家有裝住宅火災警報器...

影／馬路當遊樂場！高雄阿公開玩具悍馬車載孫 警：已違法

高雄市一名男子寵孫，昨下午開著玩具悍馬車載愛孫在大寮路逛大街。孫子坐前方，他在後操作，祖孫2人將馬路當遊樂場，因當地往來...

影／台中19歲男派出所前拔車牌「炸街」挑釁 女友面前狼狽落網

台中19歲林姓男子及2名友人深夜在南屯區忠勇路一帶來回騎車「炸街」，噪音擾人清夢，連一旁就是春社派出所也沒在怕，刻意拔掉...

加油員睡過頭遲到 女站長LINE群組暴怒留「X」 法官判無罪

台南某加油站羅姓員工睡過頭來不及上班，遭吳姓女站長在公司LINE群組內多次標註，留言「幹」、「他媽不想做的話…」等，讓他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。