影／台中19歲男派出所前拔車牌「炸街」挑釁 女友面前狼狽落網

台中19歲林姓男子及2名友人深夜在南屯區忠勇路一帶來回騎車「炸街」，噪音擾人清夢，連一旁就是春社派出所也沒在怕，刻意拔掉車牌以為不會被抓，警方調閱上百支監視器比對出身分逮人，更當著林男女友的訓斥說「對象要慎選！」共對林等3人開出7萬元罰單。

台中第四分局指出，2月18日起陸續有民眾反應南屯區忠勇路，疑有青少年故意拔掉機車車牌，還公然在春社派出所前來回疾駛炸街，噪音讓人困擾。

警方查出，林男曾因違規被開單，懷疑他為發洩不滿情緒，上月18日先是拔車牌在忠勇路試騎，22日再找來施姓、劉姓少年從龍井區集合，還刻意拔掉機車車牌，一路抵達南屯區後在忠勇路上來來回回疾駛，連一旁就是派出所也沒放在眼裡，刻意催油門製造高分貝噪音。

警方22日上前包圍，但林等人四處竄逃，考量追車恐會造成其他用路人安全，警方選擇調閱超過百支監視器追查，就算3輛機車都沒有車牌，仍透過車型、服飾特徵再比對軌跡等，25日就抓到帶頭的林男。

警方當天逮人時，林男起初顧左有而言他，不願說明機車到底是誰的，警員說「你不是在挑釁嗎？」「故意在派出所前面騎來騎去」，更直言「會找你不是沒有原因，特徵都比對過了」，林沈默了一下才坦承說「是我啦。」

警方也忍不住訓斥說「車是這樣騎的嗎？」林則要求讓他一旁的女友先離開，但警方表示因女友是乘客也要一併釐清，並向林的女友告誡「年輕女生，對象要慎選。」另同步通知施姓、劉姓少年及其家長到案，家長得知更氣的罵「賺來的錢不是讓你來繳罰單。」