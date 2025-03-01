影／台中19歲男派出所前拔車牌「炸街」挑釁 女友面前狼狽落網
台中19歲林姓男子及2名友人深夜在南屯區忠勇路一帶來回騎車「炸街」，噪音擾人清夢，連一旁就是春社派出所也沒在怕，刻意拔掉車牌以為不會被抓，警方調閱上百支監視器比對出身分逮人，更當著林男女友的訓斥說「對象要慎選！」共對林等3人開出7萬元罰單。
台中第四分局指出，2月18日起陸續有民眾反應南屯區忠勇路，疑有青少年故意拔掉機車車牌，還公然在春社派出所前來回疾駛炸街，噪音讓人困擾。
警方查出，林男曾因違規被開單，懷疑他為發洩不滿情緒，上月18日先是拔車牌在忠勇路試騎，22日再找來施姓、劉姓少年從龍井區集合，還刻意拔掉機車車牌，一路抵達南屯區後在忠勇路上來來回回疾駛，連一旁就是派出所也沒放在眼裡，刻意催油門製造高分貝噪音。
警方22日上前包圍，但林等人四處竄逃，考量追車恐會造成其他用路人安全，警方選擇調閱超過百支監視器追查，就算3輛機車都沒有車牌，仍透過車型、服飾特徵再比對軌跡等，25日就抓到帶頭的林男。
警方當天逮人時，林男起初顧左有而言他，不願說明機車到底是誰的，警員說「你不是在挑釁嗎？」「故意在派出所前面騎來騎去」，更直言「會找你不是沒有原因，特徵都比對過了」，林沈默了一下才坦承說「是我啦。」
警方也忍不住訓斥說「車是這樣騎的嗎？」林則要求讓他一旁的女友先離開，但警方表示因女友是乘客也要一併釐清，並向林的女友告誡「年輕女生，對象要慎選。」另同步通知施姓、劉姓少年及其家長到案，家長得知更氣的罵「賺來的錢不是讓你來繳罰單。」
警方表示，全案依道路交通管理處罰條例第12條第1項第7款未懸掛車牌行駛於道路，處5400元罰鍰並吊銷牌照，第60條不服稽查取締部分，處1萬元罰鍰，並吊扣駕照6個月並接受道安講習，施姓、劉姓少年無照駕駛，各處1萬2000元，一共計開出7萬200元罰單。
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