228連假2男淡水老街大打出手 遊客圍觀當看戲...紛紛錄影PO網
昨天228連假首日，新北市淡水老街遊客如織，2名男子卻在人潮之中大打出手，引起民眾圍觀、紛紛拿出手機錄影貼網，員警獲報趕抵逮人，原來是機車闖入步行區輾到行人的腳，2人互告傷害、各依社維法開罰1萬8千元以下。
據了解，昨天下午5時許，34歲吳姓男子騎機車從淡水區公明街尾，違規闖入老街觀光步行區，車輪輾壓到40歲行人陳姓男子的腳，雙方爆發口角進而互毆，吳男拿安全帽猛砸對方，陳男拿出辣椒水噴灑反擊，2人都掛彩輕傷。
警方獲報趕抵將2人帶回派出所，他們互告傷害罪嫌、在街頭打架鬥毆均依社會秩序維護法87條處1萬8千元以下罰鍰，吳男騎乘機車擅闖禁止進入路段，再依道交條例45條1項13款加罰600元以上1800以下罰鍰。
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