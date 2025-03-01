228連假2男淡水老街大打出手 遊客圍觀當看戲...紛紛錄影PO網

昨天228連假首日，新北市淡水老街遊客如織，2名男子卻在人潮之中大打出手，引起民眾圍觀、紛紛拿出手機錄影貼網，員警獲報趕抵逮人，原來是機車闖入步行區輾到行人的腳，2人互告傷害、各依社維法開罰1萬8千元以下。

據了解，昨天下午5時許，34歲吳姓男子騎機車從淡水區公明街尾，違規闖入老街觀光步行區，車輪輾壓到40歲行人陳姓男子的腳，雙方爆發口角進而互毆，吳男拿安全帽猛砸對方，陳男拿出辣椒水噴灑反擊，2人都掛彩輕傷。