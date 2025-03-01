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高雄母女機車雙載路口違規迴轉 害直行男騎士撞上噴飛不治
趙姓女子昨晚8時9分許騎機車載鄭姓母親返家，途經高市光明路，見路口綠燈，直接迴轉至對向車道，致後方騎機車直行的戴姓男子反應不及，當場撞上，戴男噴飛滑行倒地昏迷，經送醫搶救，今凌晨2點多宣告不治；趙和母親則手腳擦挫傷。
警方調查，這起車禍發生在昨晚8時9分許，當時趙姓女子（45歲）騎機車搭載鄭姓母親（62歲）欲返回大寮區住家，機車行經光明路三段北往南路口，趙女見綠燈亮起，直接在路邊迴轉欲至對向車道，適戴姓男子（32歲）騎機車從後方直行而來，當場撞上趙女機車。
兩車相撞後，趙女和母親摔倒在地，戴男噴飛後在地上滑行數公尺倒地當場昏迷，警消獲報到場，緊急將3人送醫治療；戴男因傷重送醫搶救至今天凌晨2點多仍宣告不治。
趙女和母親手腳擦挫傷，幸無大礙，警方對趙施以酒測無酒駕行為；據了解，死者戴男是事發地附近的紙漿工廠員工，當時疑下班欲返家，沒想到卻遇死劫；警方依過失致死罪嫌將趙女移送高雄地檢署偵辦，詳細肇事原因由交通大隊分析釐清。
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