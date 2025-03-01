高雄母女機車雙載路口違規迴轉 害直行男騎士撞上噴飛不治

趙姓女子昨晚8時9分許騎機車載鄭姓母親返家，途經高市光明路，見路口綠燈，直接迴轉至對向車道，致後方騎機車直行的戴姓男子反應不及，當場撞上，戴男噴飛滑行倒地昏迷，經送醫搶救，今凌晨2點多宣告不治；趙和母親則手腳擦挫傷。

警方調查，這起車禍發生在昨晚8時9分許，當時趙姓女子（45歲）騎機車搭載鄭姓母親（62歲）欲返回大寮區住家，機車行經光明路三段北往南路口，趙女見綠燈亮起，直接在路邊迴轉欲至對向車道，適戴姓男子（32歲）騎機車從後方直行而來，當場撞上趙女機車。

兩車相撞後，趙女和母親摔倒在地，戴男噴飛後在地上滑行數公尺倒地當場昏迷，警消獲報到場，緊急將3人送醫治療；戴男因傷重送醫搶救至今天凌晨2點多仍宣告不治。