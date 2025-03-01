快訊

MLB／熱身賽首打席就開轟 大谷翔平反方向炸裂狙擊菊池雄星

持續回暖！鄭明典：今起4天溫暖預報 下周二傍晚北風來

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄母女機車雙載路口違規迴轉 害直行男騎士撞上噴飛不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

趙姓女子昨晚8時9分許騎機車載鄭姓母親返家，途經高市光明路，見路口綠燈，直接迴轉至對向車道，致後方騎機車直行的戴姓男子反應不及，當場撞上，戴男噴飛滑行倒地昏迷，經送醫搶救，今凌晨2點多宣告不治；趙和母親則手腳擦挫傷。

警方調查，這起車禍發生在昨晚8時9分許，當時趙姓女子（45歲）騎機車搭載鄭姓母親（62歲）欲返回大寮區住家，機車行經光明路三段北往南路口，趙女見綠燈亮起，直接在路邊迴轉欲至對向車道，適戴姓男子（32歲）騎機車從後方直行而來，當場撞上趙女機車。

兩車相撞後，趙女和母親摔倒在地，戴男噴飛後在地上滑行數公尺倒地當場昏迷，警消獲報到場，緊急將3人送醫治療；戴男因傷重送醫搶救至今天凌晨2點多仍宣告不治。

趙女和母親手腳擦挫傷，幸無大礙，警方對趙施以酒測無酒駕行為；據了解，死者戴男是事發地附近的紙漿工廠員工，當時疑下班欲返家，沒想到卻遇死劫；警方依過失致死罪嫌將趙女移送高雄地檢署偵辦，詳細肇事原因由交通大隊分析釐清。

趙姓女子昨晚8時9分許騎機車載鄭姓母親返家，途經高市光明路，見路口綠燈，直接迴轉，致騎機車直行的戴姓男子反應不及撞上，戴傷重送醫不治；圖為警方到場處理畫面。記者石秀華／翻攝
趙姓女子昨晚8時9分許騎機車載鄭姓母親返家，途經高市光明路，見路口綠燈，直接迴轉，致騎機車直行的戴姓男子反應不及撞上，戴傷重送醫不治；圖為警方到場處理畫面。記者石秀華／翻攝
趙姓女子昨晚8時9分許騎機車載鄭姓母親返家，途經高市光明路，見路口綠燈，直接迴轉，致騎機車直行的戴姓男子反應不及撞上，戴傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝
趙姓女子昨晚8時9分許騎機車載鄭姓母親返家，途經高市光明路，見路口綠燈，直接迴轉，致騎機車直行的戴姓男子反應不及撞上，戴傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝

母親 車禍 車道

延伸閱讀

高雄分屍魔3月1日起訂報紙 恐在看守所內藉新聞掌握案情

疑備胎掉落 小貨車失控撞對向大貨車再波及後方小轎車

高雄休旅車出加油站未讓車 直行機車騎士噴飛受傷

台7線山路過彎...機車失控滑對向車道 女騎士遭工程車撞上

相關新聞

影／台中南區凌晨民宅大火 父女失去呼吸心跳送醫均不治

台中市南區南和路1棟8層樓公寓今凌晨2點多驚傳火警，台中市消防局出動第七大隊及多個分隊到場搶救，發現1樓竄出明顯火煙，火...

高雄母女機車雙載路口違規迴轉 害直行男騎士撞上噴飛不治

趙姓女子昨晚8時9分許騎機車載鄭姓母親返家，途經高市光明路，見路口綠燈，直接迴轉至對向車道，致後方騎機車直行的戴姓男子反...

228連假2男淡水老街大打出手 遊客圍觀當看戲...紛紛錄影PO網

昨天228連假首日，新北市淡水老街遊客如織，2名男子卻在人潮之中大打出手，引起民眾圍觀、紛紛拿出手機錄影貼網，員警獲報趕...

影／南投「微熱山丘」附近火燒車 大火吞噬百萬休旅車成廢鐵

一輛休旅車昨天傍晚於南投知名鳳梨酥微熱山丘附近火燒車，當時引擎室突然冒出濃煙，駕駛趕緊停車，車頭隨即冒出熊熊大火，南投縣...

加油員睡過頭遲到 女站長LINE群組暴怒留「X」 法官判無罪

台南某加油站羅姓員工睡過頭來不及上班，遭吳姓女站長在公司LINE群組內多次標註，留言「幹」、「他媽不想做的話…」等，讓他...

台62線瑞芳傑魚坑隧道內交通大回堵 兩車追撞2人送醫

台62線14.4公里處瑞芳傑魚坑隧道內東向，今晚6時多發生廂型車和自小客車追撞車禍，撞擊力道大，現場一片凌亂，零件散落一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。