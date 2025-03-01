影／南投「微熱山丘」附近火燒車 大火吞噬百萬休旅車成廢鐵

一輛休旅車昨天傍晚於南投知名鳳梨酥微熱山丘附近火燒車，當時引擎室突然冒出濃煙，駕駛趕緊停車，車頭隨即冒出熊熊大火，南投縣消防局派遣人車灌救，14分鐘撲滅火勢，但休旅車幾乎燒成廢鐵，幸好駕駛和乘客及時逃生，車輛起火原因正由消防局進一步調查。

南投縣消防局昨天傍晚4時37分接獲民眾報案，南投市八卦路1146巷下來200公尺接鳳山路火燒車，火勢猛烈。消防局立刻調派鳳鳴分隊人員前往搶救。昨天是228連假首日，知名鳳梨酥「微熱山丘」路段人車擁擠，八卦路1146巷道路狹窄，消防車行車不易。

消防人員抵達現場時，發現休旅車冒出黑色濃煙，引擎室和駕駛車廂已經被大火吞噬，後方汽機車看到火勢猛烈，擔心休旅車爆炸，後退保持距離。

消防人員出動水箱車，一邊以水柱灌救，一邊使用撬棒打開引擎室滅火，火勢在10分鐘內控制，2分鐘後完全撲滅，不過，引擎室和駕駛座車廂已經付之一炬。