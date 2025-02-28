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台62線瑞芳傑魚坑隧道內交通大回堵 兩車追撞2人送醫
台62線14.4公里處瑞芳傑魚坑隧道內東向，今晚6時多發生廂型車和自小客車追撞車禍，撞擊力道大，現場一片凌亂，零件散落一地，2人受傷送醫，由於是228連假首日，車流相當多，造成交通大回堵1個多小時，約7時許拖離後，車流已逐漸恢復。
台62線往東14.4K處，瑞芳傑魚坑隧道內，晚間近6時，一輛廂型貨車與一輛休旅車發生追撞車禍，一度傳出有人受困，新北消防局調派多輛消防車及救護車到場救援，現場已大塞車。
消防車及救護到到現場後，確認無人受困，2人受傷。休旅車駕駛駛男性約50歲，意識清醒，肢體疼痛送基隆長庚醫院；貨車乘客男約40歲，意識清醒，肢體疼痛送部立基隆醫院。
瑞芳警分局調查，疑未保持車距追撞，約在晚間7時多已把事故車拖離，堵車情況已緩解，現場車流仍多。
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