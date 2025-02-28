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緊張？台中228連假衝撞攔檢點1警傷 25歲男下場出爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

228連假，台中市太平警分局昨晚設攔檢點抓酒駕，25歲魏男拒檢踩油門逃逸，造成42歲楊姓警員手腳挫傷，警用小電腦被載走，魏嫌今到案稱「緊張才衝撞」，警詢後依妨害公務、公共危險法辦，並被開罰18萬元，吊銷駕駛執照。

警方昨晚9時50分，在太平區光興路設置攔檢點取締酒駕，楊姓員警上前攔查一輛白色本田轎車，見男駕駛拒絕下車，踩油門要逃逸，立即緊抓轎車方向盤攔車，但被轎車瞬間加速的力道甩脫倒地，導致手、腳多處擦挫傷，楊使用的M-POLICE（警用小電腦）遭撞落車內，楊送醫後幸無大礙。

坪林派出所長吳忠哲說，楊姓員警盤查過程約5分鐘，魏嫌因神情緊張被要求下車受檢，不料魏嫌竟不顧楊姓警員右手還在方向盤上，突踩油門加速逃逸，由於警用小電腦體積僅約手機大小，瞬間被甩進車內，楊警員倒地後由攔檢警網呼救追車。

警方透過遠端，將被載走的警用小電腦關機，避免資料外洩，昨晚11時在光隆里活動中心一帶，尋獲逃逸的轎車，魏嫌棄車摸黑離去，警方經調閱監視器查緝，在光興路路邊水溝找到警用小電腦，推測魏嫌肇逃後丟出車外。

魏嫌今天中午到案稱「緊張才衝撞」，警方不排除魏嫌有酒駕或毒駕，持續驗尿追查有無涉及毒、酒駕不法，全案依妨害公務、公共危險等罪嫌法辦，另拒檢逃逸，依違反道路交通管理處罰條例第35條舉發，開罰18萬元，並當場移置保管汽車、吊銷駕駛執照。

台中市太平警分局昨晚在光興路設攔檢點遭衝撞。圖／讀者提供
台中市太平警分局昨晚在光興路設攔檢點遭衝撞。圖／讀者提供
魏嫌駕駛白色轎車在台中市太平區光興路衝撞警員後逃逸。圖／讀者提供
魏嫌駕駛白色轎車在台中市太平區光興路衝撞警員後逃逸。圖／讀者提供

妨害公務 監視器 酒駕

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