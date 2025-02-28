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男子謊稱匯款買精品包 中市警攔阻加密貨幣詐騙

中央社／ 台中28日電

台中市太平區1名年約20多歲的林姓男子日前到銀行，要匯兌1萬美元至不明帳戶，行員立刻通知員警，男子誆稱買國外精品包，最後透露要投資加密貨幣，警方即刻攔阻避免男子遭詐騙

台中市太平警分局今天發布文字稿，太平派出所警員日前接獲銀行行員報案，行員表示，男子要匯1萬美元到不明帳戶，自稱網購「海外精品包」，卻無法說明帳號來源及匯款目的地等，擔心他遭到詐騙。

員警不斷勸導，男子才說出日前加入「加密貨幣投資群組」，最近國際政治異動，加密貨幣市場題材不斷，讓他產生低成本、高獲利的投機心態，將近幾年賺來的積蓄投入。

員警看他手機內的投資訊息及對話內容，多為典型詐騙術語，與行員一起說明，才讓男子打消念頭。警方表示，詐騙手法層出不窮，民眾投資應該循正常管道及找尋合法的券商。

台中市 詐騙 貨幣

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