男子謊稱匯款買精品包 中市警攔阻加密貨幣詐騙
台中市太平區1名年約20多歲的林姓男子日前到銀行，要匯兌1萬美元至不明帳戶，行員立刻通知員警，男子誆稱買國外精品包，最後透露要投資加密貨幣，警方即刻攔阻避免男子遭詐騙。
台中市太平警分局今天發布文字稿，太平派出所警員日前接獲銀行行員報案，行員表示，男子要匯1萬美元到不明帳戶，自稱網購「海外精品包」，卻無法說明帳號來源及匯款目的地等，擔心他遭到詐騙。
員警不斷勸導，男子才說出日前加入「加密貨幣投資群組」，最近國際政治異動，加密貨幣市場題材不斷，讓他產生低成本、高獲利的投機心態，將近幾年賺來的積蓄投入。
員警看他手機內的投資訊息及對話內容，多為典型詐騙術語，與行員一起說明，才讓男子打消念頭。警方表示，詐騙手法層出不窮，民眾投資應該循正常管道及找尋合法的券商。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言