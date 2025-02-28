快訊

中職／還沒點頭有原因 陳傑憲談10年約：可能生涯最後一張

13歲國中生疑遭餵毒猝死 奶奶淚曝愛孫生前異狀連喊：有加料

台中男拒酒測竄逃撞傷警 挨罰18萬元吊照送辦

中央社／ 台中28日電

台中市太平警分局指出，27日晚間攔檢一輛自小客車時，駕駛拒檢還踩油門加速逃逸，造成員警手腳多處擦傷，逃逸的魏姓駕駛今天到案，除依法送辦，並處18萬元罰鍰並吊銷駕照。

太平警分局今天透過文字稿表示，員警27日晚間9時50分在太平區光興路執行取締酒駕勤務，準備攔查一部自小客車時，駕駛拒檢還踩油門加速逃逸。員警在攔阻過程中，手、腳多處擦挫傷送醫後無礙，但手上拿的警用M-Police（小電腦）遭撞落逃逸的車內。

警方指出，事發後立即透過遠端將警用小電腦關機，避免資料外洩。1小時後尋獲拒檢逃逸車輛，但駕駛已棄車離去。今天中午12時魏姓駕駛到案說明，警方並於棄車地點尋回警用小電腦，將持續追查魏姓駕駛有無涉及其它不法，全案依刑法妨害公務、公共危險等罪嫌，移送偵辦。

有關拒檢逃逸部分，警方表示，依照道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款舉發，處新台幣18萬元罰鍰，並當場移置保管此車、吊銷其駕駛執照。

台中市 台幣 酒駕

延伸閱讀

影／木工開名車藏喪屍毒拒檢 打電話找律師求救也難逃

毒駕拒檢…猛踩油門拖行撞死新北派出所長 女毒蟲殺人罪起訴

跟前車太近…一度卡平交道臨停 女駕駛罰金1萬5起跳還吊照

影／高中生夜騎機車載少女遮車牌 拒檢蛇行闖紅燈下場慘了

相關新聞

新北40歲派出所長酒店喝醉斷片遭錄影爆料 記一大過拔官

新北市新莊警分局五工派出所所長許富傑，日前受邀到台北市某酒店消費，酒醉斷片遭在場人士錄影向媒體爆料。新莊警分局得知後展開...

「K董」誆高獲利教學騙人主動投資 刑事局：詐團手法進化

刑事警察局今天提醒，面對詐騙集團的假投資陷阱，以前是被害人被動上鉤；現在詐團改以包裝手法，以需要上課，讓被害人主動想投資...

停產百萬轎跑車北宜公路過彎打滑撞對向車 釀2傷送醫

湯姓男子今天駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女...

疑備胎掉落 小貨車失控撞對向大貨車再波及後方小轎車

新北市板橋區今發生一起相撞車禍，小貨車駕駛李姓男子疑自輾從車上掉落的備胎，失控撞上對向黃姓男子所駕駛大貨車，車殼碎片噴飛...

高雄休旅車出加油站未讓車 直行機車騎士噴飛受傷

張姓男子昨天開車行經高雄市大社區，剛離開加油站，未注意右方機車直行而來，撞上機車，造成騎士人車倒地受傷，警方將以不讓行進...

台3線竹東路段汽機車連環撞 車頭爛、人拋出！3人送醫

台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生多車連環碰撞事故，造成3人受傷，其中有一名乘客被拋出車外，65歲機車騎士傷勢較重，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。