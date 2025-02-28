「K董」誆高獲利教學騙人主動投資 刑事局：詐團手法進化

刑事警察局今天提醒，面對詐騙集團的假投資陷阱，以前是被害人被動上鉤；現在詐團改以包裝手法，以需要上課，讓被害人主動想投資，從被動變為主動趨勢，刑事局呼籲小心詐騙集團誘惑被害人主動投資。

警方指出，詐騙集團手法不斷變化，近期更有從等待被害人上鉤變為主動出擊的趨勢，日前北市張姓男子使用臉書時，看到一名自稱「K董」的人廣告，宣傳「股票翻身」投資計畫，聲稱能幫股票散戶翻身。

張男正對自己的投資狀況不滿，看到「K董」提供的高獲利教學，忍不住點擊「K董」提供的連結。點擊後，被導向一個Line助理帳號，互加好友後，對方熱情邀請張男進入另一個投資的Line群組，表示群組內每天有專家分享明牌，只要照著買，就能穩賺不賠。

詐騙集團成功邀請張男入群後，群組成員都誇讚K董眼光，不時有人秀出了一些投資收益截圖。不久張男又被拉進多個群組，每天熱烈討論投資經驗，還有人曬出轉帳明細，讓張男產生怕再不行動可能就錯過獲利機會。

張男嘗試其中一個投資群組詢問，馬上有人出面詳細介紹各種投資方式，並表示為保護客戶，所有交易都採取高度保密措施，同時提供「詐騙APP」，可以選擇面交、臨櫃匯款、臨櫃無摺存款以及網路銀行轉帳。

張男配合投入資金，交給到府收款的「專員」。起初他先小額投入試水溫，還拿回一些收益，張持續加碼，甚至把家中積蓄與借來的資金一併投入，但當張男再次想要提領利潤時，對方卻開始藉故推託，先聲稱系統維護，接著又提到需要更多資金來解鎖收益，張試著要求退款，卻發現被踢出群組，聯繫對方也無回應。才驚覺誤入騙局。

刑事局表示提供幾點建議，首先不要在網路投資，為避免遭詐，可回歸傳統與正規投資公司營業員，至實體場域投資方式進行。

其次不要相信主動接近你的網友，在網路投放廣告，主動接觸你的，大多都是詐騙，應提高警覺。

另外不要聽網友指派專員來收款，正常的投資公司不會提供到府收款的服務，聲稱可到府皆為詐騙！如果有面交金錢的需求，可約至當地派出所進行。