聽新聞
0:00 / 0:00
停產百萬轎跑車北宜公路過彎打滑撞對向車 釀2傷送醫
湯姓男子今天駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女子2人受傷送醫，據了解，雙方酒測值皆為零，確實事故車禍原因現由警方調查釐清中。
新北市警方今天上午8時許獲報，坪林區北宜公路41.1公里發生車禍，員警到場發現湯姓男子（32歲）所駕駛福斯已停產的車價上百萬元絕版轎跑車與陳姓男子（26歲）汽車相撞，造成陳男與同車乘客李姓女子（24歲）2人四肢擦挫傷，由救護車送往北市萬芳醫院急救。
據了解，湯男開車跑去宜蘭吃完湯包，從宜蘭開返台北市途中，行經該處時，疑似過彎不慎打滑，失控撞上對向從事科技業，欲前往宜蘭參加員工旅遊的陳姓男子汽車，導致陳男與同車乘客李女2人無辜挨撞受傷，連員工旅遊行程也泡湯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言