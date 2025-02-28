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停產百萬轎跑車北宜公路過彎打滑撞對向車 釀2傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

湯姓男子今天駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女子2人受傷送醫，據了解，雙方酒測值皆為零，確實事故車禍原因現由警方調查釐清中。

新北市警方今天上午8時許獲報，坪林區北宜公路41.1公里發生車禍，員警到場發現湯姓男子（32歲）所駕駛福斯已停產的車價上百萬元絕版轎跑車與陳姓男子（26歲）汽車相撞，造成陳男與同車乘客李姓女子（24歲）2人四肢擦挫傷，由救護車送往北市萬芳醫院急救。

據了解，湯男開車跑去宜蘭吃完湯包，從宜蘭開返台北市途中，行經該處時，疑似過彎不慎打滑，失控撞上對向從事科技業，欲前往宜蘭參加員工旅遊的陳姓男子汽車，導致陳男與同車乘客李女2人無辜挨撞受傷，連員工旅遊行程也泡湯。

湯姓男子今駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女子2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
湯姓男子今駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女子2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
湯姓男子今駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女子2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
湯姓男子今駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女子2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
湯姓男子今駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女子2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
湯姓男子今駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女子2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
湯姓男子今駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女子2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
湯姓男子今駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女子2人受傷送醫。記者王長鼎／翻攝

北宜公路 失控 宜蘭 福斯 車禍

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