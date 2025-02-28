疑備胎掉落 小貨車失控撞對向大貨車再波及後方小轎車
新北市板橋區今發生一起相撞車禍，小貨車駕駛李姓男子疑自輾從車上掉落的備胎，失控撞上對向黃姓男子所駕駛大貨車，車殼碎片噴飛再波及小貨車後方詹姓男子的轎車，車禍事故3名駕駛酒測值均為零，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。
新北市警方今天上午9時許獲報，板橋區環漢路往樹林區方向，發生一起嚴重相撞車禍，小貨車駕駛李姓男子（58歲）疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞上對向黃姓男子（48歲）所駕駛由環漢路往新莊方向的大貨車，小貨車左側車身毀損嚴重，且2車撞擊的車殼碎片噴飛，再波及小貨車後方由詹姓男子（41歲）所駕駛的轎車。
這起事故造成小貨車駕駛李男四肢臉部多處擦挫傷，由救護車送往輔大醫院就醫，大貨車駕駛黃男雖臉部與四肢多處擦挫傷，但不願就醫，詹男則未受傷。
據了解，車禍事故3名駕駛酒測值均為零，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。
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