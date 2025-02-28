快訊

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

張蘭宣戰、汪小菲出手 S媽心碎回應「搶什麼隨便他」

疑備胎掉落 小貨車失控撞對向大貨車再波及後方小轎車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區今發生一起相撞車禍，小貨車駕駛李姓男子疑自輾從車上掉落的備胎，失控撞上對向黃姓男子所駕駛大貨車，車殼碎片噴飛再波及小貨車後方詹姓男子的轎車，車禍事故3名駕駛酒測值均為零，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市警方今天上午9時許獲報，板橋區環漢路往樹林區方向，發生一起嚴重相撞車禍，小貨車駕駛李姓男子（58歲）疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞上對向黃姓男子（48歲）所駕駛由環漢路往新莊方向的大貨車，小貨車左側車身毀損嚴重，且2車撞擊的車殼碎片噴飛，再波及小貨車後方由詹姓男子（41歲）所駕駛的轎車。

這起事故造成小貨車駕駛李男四肢臉部多處擦挫傷，由救護車送往輔大醫院就醫，大貨車駕駛黃男雖臉部與四肢多處擦挫傷，但不願就醫，詹男則未受傷。

據了解，車禍事故3名駕駛酒測值均為零，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市板橋區環漢路今發生一起相撞車禍，小貨車李姓駕駛疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞上對向大貨車，車殼碎片噴飛再波及後方小轎車。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區環漢路今發生一起相撞車禍，小貨車李姓駕駛疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞上對向大貨車，車殼碎片噴飛再波及後方小轎車。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區環漢路今發生一起相撞車禍，小貨車李姓駕駛疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞上對向大貨車，車殼碎片噴飛再波及後方小轎車。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區環漢路今發生一起相撞車禍，小貨車李姓駕駛疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞上對向大貨車，車殼碎片噴飛再波及後方小轎車。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區環漢路今發生一起相撞車禍，小貨車李姓駕駛疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞醒對向大貨車，車殼碎片噴飛再波及後方小轎車。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區環漢路今發生一起相撞車禍，小貨車李姓駕駛疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞醒對向大貨車，車殼碎片噴飛再波及後方小轎車。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區環漢路今發生一起相撞車禍，小貨車李姓駕駛疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞上對向大貨車，車殼碎片噴飛再波及後方小轎車。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區環漢路今發生一起相撞車禍，小貨車李姓駕駛疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞上對向大貨車，車殼碎片噴飛再波及後方小轎車。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區環漢路今發生一起相撞車禍，小貨車李姓駕駛疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞醒對向大貨車，車殼碎片噴飛再波及後方小轎車。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區環漢路今發生一起相撞車禍，小貨車李姓駕駛疑自輾該車上掉落的備胎，失控撞醒對向大貨車，車殼碎片噴飛再波及後方小轎車。記者王長鼎／翻攝

車禍

延伸閱讀

高雄休旅車出加油站未讓車 直行機車騎士噴飛受傷

台中港區三井OUTLET改裝車夜間高分貝 1外送員秒噴飛5100元

7處快速公路調降大貨車最高速限！4月起調為時速80公里

影／大貨車和機車對撞畫面曝光 外送員騎士急救不治

相關新聞

新北40歲派出所長酒店喝醉斷片遭錄影爆料 記一大過拔官

新北市新莊警分局五工派出所所長許富傑，日前受邀到台北市某酒店消費，酒醉斷片遭在場人士錄影向媒體爆料。新莊警分局得知後展開...

「K董」誆高獲利教學騙人主動投資 刑事局：詐團手法進化

刑事警察局今天提醒，面對詐騙集團的假投資陷阱，以前是被害人被動上鉤；現在詐團改以包裝手法，以需要上課，讓被害人主動想投資...

停產百萬轎跑車北宜公路過彎打滑撞對向車 釀2傷送醫

湯姓男子今天駕駛已停產歐系百萬轎跑車行經新北市坪林區北宜公路，疑過彎失控打滑撞對向汽車，導致該車駕駛陳姓男子及乘客李姓女...

疑備胎掉落 小貨車失控撞對向大貨車再波及後方小轎車

新北市板橋區今發生一起相撞車禍，小貨車駕駛李姓男子疑自輾從車上掉落的備胎，失控撞上對向黃姓男子所駕駛大貨車，車殼碎片噴飛...

高雄休旅車出加油站未讓車 直行機車騎士噴飛受傷

張姓男子昨天開車行經高雄市大社區，剛離開加油站，未注意右方機車直行而來，撞上機車，造成騎士人車倒地受傷，警方將以不讓行進...

台3線竹東路段汽機車連環撞 車頭爛、人拋出！3人送醫

台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生多車連環碰撞事故，造成3人受傷，其中有一名乘客被拋出車外，65歲機車騎士傷勢較重，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。