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高雄休旅車出加油站未讓車 直行機車騎士噴飛受傷
張姓男子昨天開車行經高雄市大社區，剛離開加油站，未注意右方機車直行而來，撞上機車，造成騎士人車倒地受傷，警方將以不讓行進中車輛優先通行開罰。
這場車禍影像經貼出網路社群，警方今天表示，車禍發生在昨天下午5時許，張男（55歲）駕駛休旅車自大社區中山路旁加油站駛出，不巧，機車騎士林姓男子（25歲）沿中山路直行而來，煞車不及才發生碰撞。
林姓騎士撞上張男的休旅車，當場噴飛，人車倒地，手腳多處擦挫傷，無生命危險。
警方到場對雙方酒測，都無酒精反應，認為張男開車穿越馬路，起駛前不讓行進中的車輛優先通行，可處罰600元至1800元罰鍰，另外，機車騎士林男於無號誌路口未減速也是肇因之一，確實肇事原因仍由交通大隊釐清。
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