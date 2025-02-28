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台3線竹東路段汽機車連環撞 車頭爛、人拋出！3人送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生多車連環碰撞事故，造成3人受傷，其中有一名乘客被拋出車外，65歲機車騎士傷勢較重，3人都送醫救治，車禍發生原因和責任待調查釐清。

車禍現場一片狼藉，有的車輛車頭撞爛，也有的車輛輪胎彈飛，事故場面讓人怵目驚心。

新竹縣消防局指出，今天清晨7點8分接獲通報，竹東鎮台3線公路大鄉路段發生車禍，救護人員趕到現場，事故現場共有3輛自小客車及1輛機車發生碰撞，造成3人受傷，消防局獲報後，指揮科隨即派遣竹東分隊出動2車4人前往救援。

消防人員現場查看，65歲男性機車駕駛傷勢較重，腳踝骨折，送往竹榮醫院救治；另有2名自小客車的乘客輕傷，分別為36歲及39歲男性，送往竹東台大醫院觀察治療。

警方初步調查，車禍發生時，一輛小客車過彎時跨越雙黃線碰撞對向小客車後，再與機車及小客車對撞，這起交通事故有3人受傷，無生命危險，各車駕駛酒測值都是0，沒有酒駕行為 ，肇事經過警方將進一步釐清。

台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生汽機車連環碰撞事故，造成3人受傷，其中有一名乘客被拋出車外，65歲機車騎士傷勢較重，3人都送醫救治。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生汽機車連環碰撞事故，造成3人受傷，其中有一名乘客被拋出車外，65歲機車騎士傷勢較重，3人都送醫救治。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生汽機車連環碰撞事故，造成3人受傷，其中有一名乘客被拋出車外，65歲機車騎士傷勢較重，3人都送醫救治。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生汽機車連環碰撞事故，造成3人受傷，其中有一名乘客被拋出車外，65歲機車騎士傷勢較重，3人都送醫救治。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生汽機車連環碰撞事故，造成3人受傷，其中有一名乘客被拋出車外，65歲機車騎士傷勢較重，3人都送醫救治。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生汽機車連環碰撞事故，造成3人受傷，其中有一名乘客被拋出車外，65歲機車騎士傷勢較重，3人都送醫救治。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生汽機車連環碰撞事故，造成3人受傷，有的事故車輛車頭全毀，受損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝
台3線公路新竹縣竹東路段清晨7點多發生汽機車連環碰撞事故，造成3人受傷，有的事故車輛車頭全毀，受損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝

交通事故 新竹 車禍

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