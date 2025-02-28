影／女子情緒不穩跨坐橋墩 台南警趁機將她抱下救回一命

台南市警三分局安南派出所員警昨深夜11時接獲民眾至所報案，稱騎機車由安平區往安南區方向行駛時，見一個人坐在安明路橋上，一旁停放機車，員警迅速前往搜尋，果然見27歲洪姓女子跨坐大橋護欄上，精神狀態不佳且頻頻哭泣，員警趁機一舉將她抱至地面，並通知119救護人員到場，將她送往醫院安置並聯繫家屬至醫院陪同。

經了解，安南派出所警員溫柏瑜、吳承澤到場時，洪女疑因感情因素，情緒不佳，經多次安撫、關懷詢問皆無回應，員警唯恐她稍有不慎就會跌落橋下，機警將她抱下橋邊並保護其安全。

隨後，員警通知119救護人員到場，並與救護人員共同將她送往醫院，家屬也隨即到院陪同，感謝員警即時救援，避免憾事發生。

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