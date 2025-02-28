新北40歲派出所長酒店喝醉斷片遭錄影爆料 記一大過拔官

新北市新莊警分局五工派出所所長許富傑，日前受邀到台北市某酒店消費，酒醉斷片遭在場人士錄影向媒體爆料。新莊警分局得知後展開調查，許富傑坦承涉足不當場所，被記一大過、調整非主管職務。

現年40歲的許富傑，警專23期畢業、107年警佐班38期結訓，110年起陸續在新店、三重、蘆洲警分局擔任分駐所和派出所所長，113年5月1日起調任新莊警分局五工派出所所長，平常工作表現和勤務都很正常。

據了解，他是在24日晚間下班以後，接受朋友邀約前往台北市的酒店消費，喝醉酒斷片不省人事，遭在場人士錄影向媒體爆料。新莊警分局副分局長張俊明指出，許富傑在非勤務時段出入有女陪侍服務的不妥當場所，影響警譽。

經查證屬實，新莊警分局立即召開考績會，依警察人員獎懲標準及端正警察風紀實施規定，核予記一大過處分，並調整非主管職務，同時追究相關人員考核監督不周責任。

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