快訊

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

二二八事件78周年 賴總統：獨裁者蔣介石犯下滔天大罪

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗男順手牽羊置物箱iPhone 還狡辯撿到遺失物

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣33歲涂姓男子日前行經公館鄉圖書館時，涉嫌「順手牽羊」竊走一輛機車前置物箱內的iPhone14PRO手機，遭竊的婦人返回時發現手機不見了，立刻以手機查找功能定位並報警，警方在2小時內找到涂男，他矢口否認行竊，但透過監視影像確認是他拿走手機，被警方依竊盜現行犯移送法辦。

苗栗警分局公館分駐所接獲民眾報案稱「我手機遺失但我有定位，請警察幫忙」，警方獲報後立即前往手機定位點找到涂姓男子，但他矢口否認，聲稱自己也用iPhone，也清楚撿到手機「會出事」，準備將手機送到警方處理遺失物。

但涂姓男子交出的手機已被關機，且SIM卡不見了，員警質問他為何關閉手機，連SIM卡也不見，但他都矢口否認，被帶回調查，警方調閱圖書館附近的監視器，發現就是涂男取走手機，將他以竊盜罪嫌的現行犯移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局呼籲民眾，貴重財物應隨身妥善保管，避免成為宵小覬覦的目標。

男子日前行經苗栗縣公館鄉圖書館時，涉嫌「順手牽羊」竊走一輛機車前置物箱內的iPhone14PRO手機，被警方查獲法辦。圖／警方提供
男子日前行經苗栗縣公館鄉圖書館時，涉嫌「順手牽羊」竊走一輛機車前置物箱內的iPhone14PRO手機，被警方查獲法辦。圖／警方提供
男子日前行經苗栗縣公館鄉圖書館時，涉嫌「順手牽羊」竊走一輛機車前置物箱內的iPhone14PRO手機，被警方查獲法辦。圖／警方提供
男子日前行經苗栗縣公館鄉圖書館時，涉嫌「順手牽羊」竊走一輛機車前置物箱內的iPhone14PRO手機，被警方查獲法辦。圖／警方提供

SIM 圖書館 竊盜

延伸閱讀

台灣觀光100亮點3月高雄接棒 5大景點可集章抽iPhone

不流行北漂？苗栗以北到台中就學增2成 學生直呼：城市競爭力數一數二

苗栗桐花婚禮徵求36對佳偶 加碼辦單身聯誼

苗栗慈濟園區辦環保防災勇士PK賽 盼防災環保意識扎根

相關新聞

影／新北板橋傳男子搭捷運隨身帶手鋸 嚇壞旅客急報警

新北市海山警分局於今天凌晨零時48分接獲台北捷運新埔站站務人員報案，稱有1名男子在捷運站持刀，轄區江翠派出所員警獲報迅速...

板橋7貓疑遭殘忍虐殺！棄屍地點沒監視器...警將採DNA緝凶

新北市板橋區昨天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，新北市動保處長楊淑方今天表示，由於棄屍地點沒有直接照攝的監視器，目前持續訪查周...

影／苗栗男順手牽羊置物箱iPhone 還狡辯撿到遺失物

苗栗縣33歲涂姓男子日前行經公館鄉圖書館時，涉嫌「順手牽羊」竊走一輛機車前置物箱內的iPhone14PRO手機，遭竊的婦...

台7線山路過彎...機車失控滑對向車道 女騎士遭工程車撞上

22歲的王姓女機車騎士昨行經大溪桃園市大溪區介壽路台7線15.4公里處，於過彎時不慎自摔滑行至對向車道，遭44歲洪姓工程...

影／強盜慣犯桃園鬧區搶銀樓 帶走9條金項鍊...逃亡半天仍被逮

有多次強盜、搶奪前科的柯姓男子，因缺錢花用，昨天上午到桃園大廟前銀樓街，佯稱買禮物送愛妻，一把搶走9條市價50萬餘元金項...

影／永和住宅冒煙起火 警消急疏散18人 1人吸入濃煙送醫

新北市永和區永福橋頭旁福和路巷內公寓住宅今天上午冒煙起火，警消急疏散18人，其中1名男子預防性送醫，起火原因有進一步調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。