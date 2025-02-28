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影／苗栗男順手牽羊置物箱iPhone 還狡辯撿到遺失物
苗栗縣33歲涂姓男子日前行經公館鄉圖書館時，涉嫌「順手牽羊」竊走一輛機車前置物箱內的iPhone14PRO手機，遭竊的婦人返回時發現手機不見了，立刻以手機查找功能定位並報警，警方在2小時內找到涂男，他矢口否認行竊，但透過監視影像確認是他拿走手機，被警方依竊盜現行犯移送法辦。
苗栗警分局公館分駐所接獲民眾報案稱「我手機遺失但我有定位，請警察幫忙」，警方獲報後立即前往手機定位點找到涂姓男子，但他矢口否認，聲稱自己也用iPhone，也清楚撿到手機「會出事」，準備將手機送到警方處理遺失物。
但涂姓男子交出的手機已被關機，且SIM卡不見了，員警質問他為何關閉手機，連SIM卡也不見，但他都矢口否認，被帶回調查，警方調閱圖書館附近的監視器，發現就是涂男取走手機，將他以竊盜罪嫌的現行犯移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗警分局呼籲民眾，貴重財物應隨身妥善保管，避免成為宵小覬覦的目標。
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