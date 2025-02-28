板橋7貓疑遭殘忍虐殺！棄屍地點沒監視器...警將採DNA緝凶

新北市板橋區昨天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，新北市動保處長楊淑方今天表示，由於棄屍地點沒有直接照攝的監視器，目前持續訪查周邊住戶，過濾周邊人車中。據了解，警方已組成專案小組，將採集貓咪身上的DNA，希望能找到相關凶嫌跡證，盡速釐清真相。

新北市動保處27日接獲民眾通報，在板橋光環路與環河西路附近發現數具疑貓屍，動保處人員共計在現場發現7隻貓，5條品種貓分別美短2隻、英短、金吉拉、加菲，另2隻為三花米克斯，均未結紮、節育；經過驗屍後，發現有頭蓋骨破裂、肋骨斷裂與內臟穿刺等疑似人為虐貓情事。

楊淑方表示，由於棄屍現場沒有相關掙扎或打鬥流下的血跡，懷疑發現地點並非案發第一現場，目前警方也已組成專案小組，展開調查。目前貓咪屍體將先留存，盼能盡早破案。

據了解，警方將採集貓屍身上相關跡證，希望能從中找尋人類DNA，追緝疑似施虐者，盡速釐清真相。

板橋海山警分局指出，因該處無直接照攝監視器影像，本分局埔墘所與偵查隊已成立專案小組，將持續過濾該路段來往汽機車，並逐一清查，檢視有無較可疑之人車中。