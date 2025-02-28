快訊

又出手！教育部長：我大學禁止與北京理工等「國防七子」交流

北捷板橋新埔站男子隨身帶「手鋸」 嚇壞旅客急報警

13歲國中生猝死！家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明被網友洗版批推責

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋7貓疑遭殘忍虐殺！棄屍地點沒監視器...警將採DNA緝凶

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市板橋區昨天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，新北市動保處長楊淑方今天表示，由於棄屍地點沒有直接照攝的監視器，目前持續訪查周邊住戶，過濾周邊人車中。據了解，警方已組成專案小組，將採集貓咪身上的DNA，希望能找到相關凶嫌跡證，盡速釐清真相。

新北市動保處27日接獲民眾通報，在板橋光環路與環河西路附近發現數具疑貓屍，動保處人員共計在現場發現7隻貓，5條品種貓分別美短2隻、英短、金吉拉、加菲，另2隻為三花米克斯，均未結紮、節育；經過驗屍後，發現有頭蓋骨破裂、肋骨斷裂與內臟穿刺等疑似人為虐貓情事。

楊淑方表示，由於棄屍現場沒有相關掙扎或打鬥流下的血跡，懷疑發現地點並非案發第一現場，目前警方也已組成專案小組，展開調查。目前貓咪屍體將先留存，盼能盡早破案。

據了解，警方將採集貓屍身上相關跡證，希望能從中找尋人類DNA，追緝疑似施虐者，盡速釐清真相。

板橋海山警分局指出，因該處無直接照攝監視器影像，本分局埔墘所與偵查隊已成立專案小組，將持續過濾該路段來往汽機車，並逐一清查，檢視有無較可疑之人車中。

動保處說，依據動保法第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

新北板橋驚傳疑似殘忍虐貓案。圖／新北市動保處提供
新北板橋驚傳疑似殘忍虐貓案。圖／新北市動保處提供

監視器 貓咪

延伸閱讀

影／新北板橋傳男子搭捷運隨身帶手鋸 嚇壞旅客急報警

頭骨破裂臟器刺穿！板橋7貓遭虐殺 動保團體嘆意識不足

疑人為虐殺 板橋驚見7貓頭蓋骨破裂、臟器穿刺棄屍馬路

壽司郎進軍台灣市場七年開50家店 板橋新埔店亮相

相關新聞

影／新北板橋傳男子搭捷運隨身帶手鋸 嚇壞旅客急報警

新北市海山警分局於今天凌晨零時48分接獲台北捷運新埔站站務人員報案，稱有1名男子在捷運站持刀，轄區江翠派出所員警獲報迅速...

板橋7貓疑遭殘忍虐殺！棄屍地點沒監視器...警將採DNA緝凶

新北市板橋區昨天驚傳疑似殘忍虐殺7貓案件，新北市動保處長楊淑方今天表示，由於棄屍地點沒有直接照攝的監視器，目前持續訪查周...

台7線山路過彎...機車失控滑對向車道 女騎士遭工程車撞上

22歲的王姓女機車騎士昨行經大溪桃園市大溪區介壽路台7線15.4公里處，於過彎時不慎自摔滑行至對向車道，遭44歲洪姓工程...

影／強盜慣犯桃園鬧區搶銀樓 帶走9條金項鍊...逃亡半天仍被逮

有多次強盜、搶奪前科的柯姓男子，因缺錢花用，昨天上午到桃園大廟前銀樓街，佯稱買禮物送愛妻，一把搶走9條市價50萬餘元金項...

影／永和住宅冒煙起火 警消急疏散18人 1人吸入濃煙送醫

新北市永和區永福橋頭旁福和路巷內公寓住宅今天上午冒煙起火，警消急疏散18人，其中1名男子預防性送醫，起火原因有進一步調查...

嘉義婦人倒路上無心跳！熱血女路過有T1證照...幫忙CPR救命

嘉義市1名65歲婦女日前騎腳踏車，突然停路邊身體不適，倒路上無心跳，呈瀕死式呼吸，適有1名具初級救護技術證照的熱血愛心女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。